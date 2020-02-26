Malatya'da, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Malatya'da, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|26 Şubat 2020 02:21
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