Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717'ye yükseldi
|26 Şubat 2020 06:10
|Yazdır
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Ülkedeki Kovid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 491'e, müşahede altına alınanların sayısı 79 bin 108'e geriledi.
Bununla birlikte toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 717'ye, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 78 bin 64'e ulaştı.
Kovid-19'dan iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 29 bin 745'e çıktı.
Virüs bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong'da 85'e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını
nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde
mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|30 kuruşluk maskeler 3 liraya satılıyor
26 Şubat 2020 07:42
|'Koronavirüsün korkusu gerçeğinden büyük'
25 Şubat 2020 23:00
|Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı
25 Şubat 2020 21:54
|Uzmanından burun spreyi uyarısı: Kalıcı hasar verebilir
25 Şubat 2020 19:51
|Virüs şüphesi olan kişinin olduğu uçak Türkiye'ye indirilmedi
25 Şubat 2020 18:31
|Türkiye, koronavirüse karşı tedbirlerini aldı
25 Şubat 2020 17:51
|Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
25 Şubat 2020 17:26
|Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması
25 Şubat 2020 17:12
|Niğde'de corona virüs şüphesi
25 Şubat 2020 16:57
|Karantinaya alınan yolculardan ilk görüntüler
25 Şubat 2020 14:40