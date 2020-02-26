Rahşan Affıyla çıkmıştı, örgüt lideri yeniden tutuklandı
|26 Şubat 2020 07:12
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Sabah saatlerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 36 şüpheli, nöbetçi savcılığa çıkarılarak sorgulandı.
21 kişi tutuklandı
Savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 33 kişi tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 3 kişi hakkında ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 21'i , , "ruhsatsız silah bulundurma", ve suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
Yakup Süt kimdir?
1989 yılında tefeci Abuzer Soldanlı'yı, 1991 yılında zehir taciri Halil Kurt'u öldüren Yakup Süt, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1994 yılında Kırklareli Cezaevi'nden kaçtı. Yakalanıp Bursa Cezaevi'ne kondu. Duruşma için İstanbul'a götürüldü, bu kez de Şişli Adliyesi'nden firar etti. Firari olduğu sırada 10 adamıyla uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş'ı kaçırma girişiminde bulundu.
1998 yılında dönemin Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'a düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edildi. Yakalanan ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi'ne konan Yakup Süt, mide kanaması şikayetiyle sevk edildiği hastaneden kaçtı.
1999 yılında Yakup Süt'ün sevgilisi Songül Atuğ'u takibe alan polis, ikiliyi Rodos'a kaçmak üzereyken Marmaris'te yakalandı. Cezaevine konulan Süt, 2000 yılında 'Rahşan Affı'yla serbest kaldı.
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