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FETÖ'cü mahrem imam ve eski polislerden oluşan ekibe baskın

Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalışan FETÖ'cü mahrem imam ve eski polislerden oluşan ekibe baskın
 26 Şubat 2020 07:44
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FETÖ'cü mahrem imam ve eski polislerden oluşan ekibe baskın

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin durumunu takip eden mahrem imamlarla aralarında meslekten ihraç edilmiş polislerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Yeni Şafak
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