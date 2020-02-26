Seri Muhakeme'de 'jet' yargılamalar

- Büroda, 14 suçta seri yargılama yapılıyor. Savcı tarafından soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmezse, seri muhakeme usulünün uygulanması şüpheliye teklif ediliyor. Şüphelinin müdafi huzurunda teklifi kabul etmesi halinde savcı tarafından belirlenen bir günde bu usul uygulanıyor.

Savcı, şüpheli hakkında cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirliyor. Savcı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevlendirilen Asliye Ceza Mahkemelerinden talep ediyor. Mahkeme, şüpheliyi müdafi huzurunda dinleyerek, usulü aynı gün içerisinde tamamlıyor. Bu kapsamda Ankara'daki büroda yüzlerce seri yargılamalar yapıldı. Büroda toplamda 2 bin 890 dosyanın soruşturması tamamlandı.

Görevli savcılar tarafından, iki ayda 800 dosya hakkında seri muhakeme usulünün uygulanması için Asliye Ceza Mahkemelerine talepname oluşturuldu. 800 dosya hakkında yürütülecek soruşturma ve yargılamalar yıllarca sürecek iken, yeni uygulama sayesinde bir günde çözüldü. Seri Muhakeme Bürosu sayesinde, yargılamalar daha hızlı sonuçlanırken, mahkemelerin iş yükü de azaldı.

Ebru Karatosun