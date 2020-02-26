Karadeniz'de çay seferberliği
|26 Şubat 2020 07:50
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Bakanlık, ticari hacmi 2 milyar doları bulan çayda verimin artması için, bir yandan başlattığı projeleri bitirecek diğer yandan da yeni adımlar atacak. 2023'ün sonuna kadar, ekonomik verimini ve yaşını doldurmuş çay tarlaları, nitelikli klon çay fidanlarıyla yenilenecek. Bu kapsamda bu sene içerisinde 50 dekar damızlık çay tarlası oluşturulacak. Buralardan yüksek verimli çay üretimi için fidan ihtiyacı karşılanacak. Buna ek olarak 2023'ün sonuna kadar 102 bin nitelikli çay klonu yetiştirilecek. Yine, Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çay Çeşit Adaylarının projesi de sonuçlandırıldı.
Şu ana kadar mevcut çay işletme alanlarından 760 genotip seçildi. Üstün nitelikli klonlar, tescil işlemlerinin ardından gen havuzuna aktarılacak ve üretimde kullanılacak. Dünyada kişi başı çay tüketiminde Türkiye ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de kişi başına tüketim yıllık 3,1 kilogramı buluyor. Bu rakam bardak hesabına çevrildiğinde ise yılda bin bardağa denk geliyor.
Sefa Bilgintekin
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