Pekin Büyükelçiliği çalışanları kenetlendi
|26 Şubat 2020 08:10
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Milliyet'ten Ecem Toplar'ın haberine göre: Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, başkentteki durumla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımında, "Fotoğraflarını paylaştığım yerler normalde çok yoğun bölgelerdir. Vatandaşlar tüm kurallara riayet ediyor ve işbirliği yapıyor. Alınan tedbirlerin inşallah yakında müsbet sonuçlarını görürüz" ifadelerini kullandı.
Önen, önceki gün büyükelçilik çalışanlarıyla yaptığı paylaşımda da, Çin'in, koronavirüs sebebiyle karantina hali yaşadıklarını ve okullar da kapalı olduğu için ailelerini Türkiye'ye gönderdiklerine dikkati çekerek, "Mevcut risklerden dolayı personelimizle yemeklerimizi birlikte yeme kararı aldık. Bu hem moralimizi yükseltiyor hem de ailelerimizden ayrı olmanın hüznünü hafifletiyor" ifadesini kullandı.
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