1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünden atlama nedenini açıkladı

Koç, takımının Galatasaray mağlubiyeti sonrası ilk kez konuştu; maçın önüne geçen tribünden atlama olayı hakkında açıklamada bulundu
 26 Şubat 2020 08:18
Yazdır
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünden atlama nedenini açıkladı

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu derbinin ardından ilk kez konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevi bırakmak gibi bir durum olmadığını ancak genel kurul isteyenlerin de önünü kapatmayacaklarını vurgulayarak "Hodri meydan" dedi.

Koç, maçın önüne geçen tribüne atlama olayıyla ilgili olarak ise, "Maçtan sonra bir olay yaşandı. Bir taraftarımızın ağır laflarına ben bizzat suratıma söylemesi için yanına gittim. Engellediler. Tabii ki güvenlik vardı, taraftarımızı da sakinleştirmek için ama arbede yaşanacak bir durum yoktu. Ben neysem oyumdur, işleri yüz yüze yapmayı daha çok severim. Ama hataydı. Tabii bu müthiş bir malzeme verdi" değerlendirmesi yaptı.

Habertürk'ün Ahmet Selim KUL'un haberine göre Sarı-lacivertli kulübün kongre üyelerine rozet takdim töreninde konuşan Koç'un açıklamlarından öne çıkanlar şöyle:

Pazartesi kulübe geldiğimizde arkadaşlar bu organizasyonu yapıp yapmayacağımızı sordu. 'Tabii ki yapacağız' dedim. Hayat devam ediyor. Evet şampiyonluk sürecinde büyük bir darbe yedik. Ve seri bitti. O seriyi devam ettirme baskısından dolayı iyi oldu belki, hayırlı oldu dediler tabii ama hepimiz üzgünüz aslında oyunun birinci perdesi tamamlandı diyebiliriz. Fenerbahçe bir şekilde şampiyonluk yarışında geriye itildi. Bizler hata da yapmış olabiliriz ama bizim yarıştığımız sadece ligdeki takımlar değil. Bambaşka bir mücadelenin içindeyiz. Bunlardan bir tanesi zamanında benim başkan olmamam için mücadele edenler, başarılı olmamam için de belki emek sarf ediyorlar. Belki diyelim. Hatalarımız olsun olmasın bu gibi bir yarışın içinde olmanın nasıl bir zorluk olduğunu da anlatalım. Konuşmak her geçen gün daha riskli ve tehlikeli bir noktaya getiriliyor. Hatta konuşamamak durumuna getiriliyor.

Derbiye dair, "Rakibimize karşı alışık olduğumuz üstün, ezerek oynamaktan uzaktık ama iyi de başlamıştık" diyen Koç şunları kaydetti:


Bir iki riski atlattıktan sonra penaltı geldi. Penaltı golünde bile, penaltıyı yapanın kart görmemesi garip. Tabii bunlar ne kadar konuşuldu bilmiyorum ama önemli değil. Büyük resmi anlatmaya çalışıyorum. Büyük resim ne yazık ki haksız rekabette kürek çekmek. Burada Türkiye'de iki büyük grup var biliyorsunuz medyada. Bir tanesi de malum, hiç yıldızımız barışmıyor ama en azından onlar açık açık ne görüyorsan o misalinde yapıyorlar. Diğeri de yakın zamanlarda el değiştiren grup ince ince yapıyor. Burada 1,5 saatlik basın toplantısı oldu. Dikkat edin onların gazetelerinde ertesi gün tek yayınlanan şey 'Evet bizim de hatalarımız oldu'. Diğer hiçbir şey yok. İşin bir tarafında sahada rekabet, öbür tarafında sistemle rekabet öbür tarafında iletişim kanallarıyla rekabet diyelim. Böyle bir ortamın içerisindeyiz. Ne kadar susamışlar mı diyelim, ne kadar içlerini dökmek için fırsat bekliyorlarmış mı diyelim. Biz de onlara fırsat verdik.

Tribüne neden atladı?

Koç, maçın önüne geçen tribüne atlama olayına dair ise şu ifadeler kullandı:

Maçtan sonra bir olay yaşandı. Bir taraftarımızın ağır laflarına ben bizzat suratıma söylemesi için yanına gittim. Engellediler. Tabii ki güvenlik vardı, taraftarımızı da sakinleştirmek için ama arbede yaşanacak bir durum yoktu. Ben neysem oyumdur, işleri yüz yüze yapmayı daha çok severim. Ama hataydı. Tabii bu müthiş bir malzeme verdi. Orada beni içeri alırlarken 'Beni itip kakmayın' dedim. Ama dikkat edin 'Beni itip' kısmı yok orada. Onu da 'satmayın' diye... Ben öyle bir imada bulunmam. Karakter olarak da insan olarak da. Ama bu insanlara malzeme verdik. Bir yere gittiğimiz yok. Bu olaylar bizi sadece kamçılar.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli sporcular koronavirüs nedeniyle ülkeye geri döndü
25 Şubat 2020 23:06		 Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor
25 Şubat 2020 22:43
EURO 2020 için koronavirüs tehlikesi
25 Şubat 2020 16:29		 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye suç duyurusu
25 Şubat 2020 15:43
Ersun Yanal bırakma şartını açıkladı!
25 Şubat 2020 11:34		 G.Saray'dan derbiye özel 'Fetih' tişörtü
25 Şubat 2020 11:05
Fenerbahçe'den Alex de Souza hamlesi
25 Şubat 2020 09:56		 'Fatih Terim, raconu kesmeyi sonuna kadar hak eden biri'
25 Şubat 2020 07:56
Süper Lig'in yeni lideri Başakşehir
24 Şubat 2020 22:17		 Dev derbide 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı
24 Şubat 2020 21:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:19 - Bakan Koca uçağın neden Ankara'ya indiğini açıkladı10:19 - Bakan Koca uçağın neden Ankara'ya indiğini açıkladı10:13 - Borsa, güne yatay başladı10:13 - Araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı10:12 - Tokat'ta komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest10:09 - FETÖ'nün stajyer hakim sorumlusuna dava açıldı10:04 - 32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?09:59 - Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı09:58 - Müşterisi bilgi vermedi, dehşeti yaşadı! Korkunç an kamerada09:52 - Meclis Çin tuzu yasağında birleşti
09:46 - Hava sıcaklıkları 3-5 derece artacak09:43 - Dolar güne yükselişle başladı09:28 - Sincan'da tankları yürüten kuvvet komutanı hayatını kaybetti09:22 - Küresel piyasalarda 'virüs' etkisi devam ediyor09:08 - Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında 'virüs' temizliği08:49 - Ünlü isim Türkiye'ye geliyor: 'Selfie' çekmenin bedeli 10 bin TL08:46 - Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı08:35 - Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
Malatya'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Virüse karşı 2 senaryo
Koca: İran'dan, numunesi pozitif çıkan hastamız olmadı
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
'Bürokrasinin azaltılmasında aksaklık olmasın'
Özel sektörde geçen süreler sözleşmeli personele fayda sağlar mı?
FETÖ'cü mahrem imam ve eski polislerden oluşan ekibe baskın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ya fenerbahcelisindir ya da anti-fenerli 9
demek ki neymiş 2
beklenmeyeni yapmak 3
kuramer 3
Nisanlisinin bogazini kesip 8 yerinden bicaklayan kadin 4
filozof vs matematikçi 7
absürt 1
ki eki 2
kürk mantolu madonna 4
gs lobisi mi ts lobisi mi güçlü sorunsalı 4
SON İLANLAR
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Çorum Mecizotu Beleidyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam