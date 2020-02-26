1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bürokrasinin azaltılmasında aksaklık olmasın'

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazıyla, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öncelikli hedeflerinden olan; kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılması amacıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin uygulanmasında aksaklık yaşanmamasını istedi.
 26 Şubat 2020 08:28
Yazdır
'Bürokrasinin azaltılmasında aksaklık olmasın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik genelgesi 12 Ekim 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Erdoğan, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılmasının Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öncelikli hedeflerinden olduğunu vurgulamıştı. Aradan geçen zamana rağmen bürokrasinin azaltılmasında istenilen ilerleme sağlanamayınca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin uygulanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi.

Milliyet'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre: Yazıda şöyle denildi: "Bürokrasinin azaltılması, kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla hizmetlerin başvuru yapılan ilk kademeden sunulması ve sonuçlandırılması esastır. 12 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla yapılması gereken hususlar talimatlandırılmıştır.

'Bilgi verilmeli'

Ancak süreç içerisinde söz konusu genelgede belirtilen hususların uygulanmasında bir takım aksaklıkların yaşandığı müşahade edilmiştir. Bu itibarla; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda: Başvurunun anında incelenerek takip edilmesi, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilmesi, yapılan işlemler hakkında başvuru sahibine gecikmeksizin bilgi verilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen tüm bilgi ve belgelerde; başvuru yapılan veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevi gereği uhdesinde bulunan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca benzer başvurular kapsamında istenen, daha önce başvuru sahibinden alınan ve değişmediği başvuru sahibince beyan edilen, elektronik ortamda paylaşıma açılan, bilgi ve belgelerin başvuru sahibinden talep edilmemesi gerekmektedir."

'Titizlikle uyulmalı'

Yazıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde yer alan hususlara titizlikle uyulması, yürütülen tüm iş ve işlemlerde mükerrerliğe mahal verilmemesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin ivedilikle alınması istendi.

Genelge ne diyor?

12 Ekim 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik genelge şöyle: "Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılması Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öncelikli hedeflerindendir. Kamu hizmetlerinde hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu itibarla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi, başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek, başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacaktır."

Rıdvan Tezel
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında 'virüs' temizliği
26 Şubat 2020 09:08		 Pekin Büyükelçiliği çalışanları kenetlendi
26 Şubat 2020 08:10
Seri Muhakeme'de 'jet' yargılamalar
26 Şubat 2020 07:35		 4 araçtan 1'i EDS'ye yakalandı
25 Şubat 2020 23:43
İBB kütüphane ve okullara 200 bin kitap hediye edecek
25 Şubat 2020 21:46		 Depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor
25 Şubat 2020 21:41
Türk vatandaşlarını getiren uçak dezenfekte edildi
25 Şubat 2020 19:27		 Akçakale Gümrük kapısında HGYS dönemi
25 Şubat 2020 19:11
Başkentgaz'ın, Kızılay'a bağış iddiaları denetleniyor
25 Şubat 2020 17:48		 Galata Kulesi'nin işletmesi İBB'den alınacak
25 Şubat 2020 17:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:19 - Bakan Koca uçağın neden Ankara'ya indiğini açıkladı10:19 - Bakan Koca uçağın neden Ankara'ya indiğini açıkladı10:13 - Borsa, güne yatay başladı10:13 - Araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı10:12 - Tokat'ta komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest10:09 - FETÖ'nün stajyer hakim sorumlusuna dava açıldı10:04 - 32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?09:59 - Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı09:58 - Müşterisi bilgi vermedi, dehşeti yaşadı! Korkunç an kamerada09:52 - Meclis Çin tuzu yasağında birleşti
09:46 - Hava sıcaklıkları 3-5 derece artacak09:43 - Dolar güne yükselişle başladı09:28 - Sincan'da tankları yürüten kuvvet komutanı hayatını kaybetti09:22 - Küresel piyasalarda 'virüs' etkisi devam ediyor09:08 - Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında 'virüs' temizliği08:49 - Ünlü isim Türkiye'ye geliyor: 'Selfie' çekmenin bedeli 10 bin TL08:46 - Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı08:35 - Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
Malatya'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Virüse karşı 2 senaryo
Koca: İran'dan, numunesi pozitif çıkan hastamız olmadı
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
'Bürokrasinin azaltılmasında aksaklık olmasın'
Özel sektörde geçen süreler sözleşmeli personele fayda sağlar mı?
FETÖ'cü mahrem imam ve eski polislerden oluşan ekibe baskın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir mıh bir nal kurtarır 2
28.02.2020 Valencia vs fenerbahce maci 2
ece erken'in evli adamla ilişkisi olduğu iddiası 3
yolun ortasında şükür namazı kılan taraftar 5
erkan naldemirci 2
haluk ulusoy'un derbi sonrası attığı tweet 2
24.02.2020 gram altin fiyatları 6
ortalığı karıştırmak 3
yesterday 3
absürt 1
SON İLANLAR
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Çorum Mecizotu Beleidyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam