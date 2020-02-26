'Bürokrasinin azaltılmasında aksaklık olmasın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik genelgesi 12 Ekim 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Erdoğan, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılmasının Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öncelikli hedeflerinden olduğunu vurgulamıştı. Aradan geçen zamana rağmen bürokrasinin azaltılmasında istenilen ilerleme sağlanamayınca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin uygulanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi.

Milliyet'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre: Yazıda şöyle denildi: "Bürokrasinin azaltılması, kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla hizmetlerin başvuru yapılan ilk kademeden sunulması ve sonuçlandırılması esastır. 12 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla yapılması gereken hususlar talimatlandırılmıştır.

'Bilgi verilmeli'

Ancak süreç içerisinde söz konusu genelgede belirtilen hususların uygulanmasında bir takım aksaklıkların yaşandığı müşahade edilmiştir. Bu itibarla; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda: Başvurunun anında incelenerek takip edilmesi, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilmesi, yapılan işlemler hakkında başvuru sahibine gecikmeksizin bilgi verilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen tüm bilgi ve belgelerde; başvuru yapılan veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevi gereği uhdesinde bulunan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca benzer başvurular kapsamında istenen, daha önce başvuru sahibinden alınan ve değişmediği başvuru sahibince beyan edilen, elektronik ortamda paylaşıma açılan, bilgi ve belgelerin başvuru sahibinden talep edilmemesi gerekmektedir."

'Titizlikle uyulmalı'

Yazıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde yer alan hususlara titizlikle uyulması, yürütülen tüm iş ve işlemlerde mükerrerliğe mahal verilmemesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin ivedilikle alınması istendi.

Genelge ne diyor?

12 Ekim 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik genelge şöyle: "Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılması Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öncelikli hedeflerindendir. Kamu hizmetlerinde hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu itibarla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi, başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek, başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacaktır."

Rıdvan Tezel