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Ünlü isim Türkiye'ye geliyor: 'Selfie' çekmenin bedeli 10 bin TL

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, dünya turnesi kapsamında 13 Eylül Pazar akşamı İstanbul'da konser verecek.
 26 Şubat 2020 08:49
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Ünlü isim Türkiye'ye geliyor: 'Selfie' çekmenin bedeli 10 bin TL

İsteyenler, o gece grup üyeleriyle tanışıp 10 bin liraya fotoğraf çektirebilecek.

Johnny Depp ile rock efsaneleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiren Hollywood Vampires, çıktıkları dünya turnesi kapsamında İstanbul'a da gelecek.

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Özdağ'ın haberine göre konser, 13 Eylül Pazar akşamı İstanbul Life Park'ta yapılacak.

Özdağ, organizasyonla ilgili olarak "Aktif Bank'ın sponsorluğunda, Neo Events'in organizasyonuyla düzenlenecek konserin biletleri satışta. 220 liradan başlayan bilet fiyatları, deluxe lounge'da 1100 liraya çıkıyor.

VIP biletin ücreti ise 10 bin lira

Biletleri hızla tükenen konserin 'VIP' kategorisi de var. VIP biletin ücreti ise 10 bin lira. VIP bilet alarak konseri en ön sıradan izleyebileceğiniz gibi, sahne öncesi grup üyeleriyle de tanışabilirsiniz. Yani 10 bin lira ödeyerek 72 yaşındaki Alice Cooper, 70 yaşındaki Joe Perry ve 57 yaşındaki Johnny Depp'le selfie çekip sosyal medyada hava atma şansınız var..." ifadesini kullandı.
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