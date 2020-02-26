1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında 'virüs' temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı
 26 Şubat 2020 09:08
Yazdır
Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında 'virüs' temizliği

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Metro ve Ankaray'ın merkez istasyonu Kızılay'da gece yarısı çalışmalara başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, istasyon giriş ve çıkışları ile iç ve dış mekanlarda detaylı temizlik yaptı.

Ankaralıların güvenli ve hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla hummalı bir temizlik çalışması yürüten ekipler, daha sonra viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde izleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, bütün dünyada üst solunum yolu enfeksiyonlarının gündemde olduğu bugünlerde halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlerini bir kat artırdıklarını söyledi.

Bu kapsamda düzenli olarak yapılan genel temizlik işlemlerine dezenfeksiyon da ilave edildiğin belirten Aslan, "Halkımızın bu konuda içi rahat olsun. Biz günlük rutin temizlik işlemlerini bir üst seviyeye çıkardık, temizliği biraz daha detaylı yapıyoruz, dezenfeksiyonla bu temizlik işlemlerimizi kuvvetlendiriyoruz." diye konuştu.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Aslan, Ankaray ve metro istasyonlarının yanı sıra yolcu vagonları, teleferik hatları ve EGO otobüsleri ile halkın yoğun olarak kullandığı Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ve Aile Yaşam Merkezlerinin de her gece düzenli olarak dezenfekte edileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bürokrasinin azaltılmasında aksaklık olmasın'
26 Şubat 2020 08:28		 Pekin Büyükelçiliği çalışanları kenetlendi
26 Şubat 2020 08:10
Seri Muhakeme'de 'jet' yargılamalar
26 Şubat 2020 07:35		 4 araçtan 1'i EDS'ye yakalandı
25 Şubat 2020 23:43
İBB kütüphane ve okullara 200 bin kitap hediye edecek
25 Şubat 2020 21:46		 Depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor
25 Şubat 2020 21:41
Türk vatandaşlarını getiren uçak dezenfekte edildi
25 Şubat 2020 19:27		 Akçakale Gümrük kapısında HGYS dönemi
25 Şubat 2020 19:11
Başkentgaz'ın, Kızılay'a bağış iddiaları denetleniyor
25 Şubat 2020 17:48		 Galata Kulesi'nin işletmesi İBB'den alınacak
25 Şubat 2020 17:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:19 - Bakan Koca uçağın neden Ankara'ya indiğini açıkladı10:19 - Bakan Koca uçağın neden Ankara'ya indiğini açıkladı10:13 - Borsa, güne yatay başladı10:13 - Araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı10:12 - Tokat'ta komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest10:09 - FETÖ'nün stajyer hakim sorumlusuna dava açıldı10:04 - 32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?09:59 - Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı09:58 - Müşterisi bilgi vermedi, dehşeti yaşadı! Korkunç an kamerada09:52 - Meclis Çin tuzu yasağında birleşti
09:46 - Hava sıcaklıkları 3-5 derece artacak09:43 - Dolar güne yükselişle başladı09:28 - Sincan'da tankları yürüten kuvvet komutanı hayatını kaybetti09:22 - Küresel piyasalarda 'virüs' etkisi devam ediyor09:08 - Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında 'virüs' temizliği08:49 - Ünlü isim Türkiye'ye geliyor: 'Selfie' çekmenin bedeli 10 bin TL08:46 - Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı08:35 - Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
Malatya'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Virüse karşı 2 senaryo
Koca: İran'dan, numunesi pozitif çıkan hastamız olmadı
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
'Bürokrasinin azaltılmasında aksaklık olmasın'
Özel sektörde geçen süreler sözleşmeli personele fayda sağlar mı?
FETÖ'cü mahrem imam ve eski polislerden oluşan ekibe baskın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
covid 19 1
absürt 1
maskov87 1
Kapıyı tutmak 3
ece erken'in evli adamla ilişkisi olduğu iddiası 3
tuhafiye 1
matematik hayatta ne işe yarar 4
Folie a deux 1
filozof vs matematikçi 7
ki eki 2
SON İLANLAR
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Çorum Mecizotu Beleidyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam