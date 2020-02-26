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Küresel piyasalarda 'virüs' etkisi devam ediyor

Dünya borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle sert bir şekilde değer kaybederken, güvenli liman olarak görülen ABD'nin uzun vadeli tahvil faizleri tarihinin en düşük seviyelerine geriledi.
 26 Şubat 2020 09:22
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Küresel piyasalarda 'virüs' etkisi devam ediyor

Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717'ye çıkarken, Güney Kore, İran ve İtalya'da ölü ve vaka sayılarındaki artış, salgının ekonomiye etkilerinin tahminlerden daha güçlü ve uzun süreli olabileceğine ilişkin endişeleri artırdı. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin'de son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. İtalya'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Analistler, salgına ilişkin endişelerin, tarihi zirvelerinden bir düzeltme isteği içindeki New York borsasında kar satışlarını tetiklediğini ifade etti. Dün yatırımcılardaki endişelerin, salgının ABD'ye yayılma olasılığının yüksek olduğuna dair sağlık örgütleri tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle arttığını kaydeden analistler, aşı ve tedavi konusundaki gelişmelerin takip edildiğini söyledi.

ABD'de, dün Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması kapsamında, kümes hayvanları, patates ve hayvan yemi gibi ürünlerin de aralarında olduğu ABD'nin tarımsal ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının Çin tarafından kaldırılmaya başlandığı haberine karşın pay piyasalarında sert düşüşler görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 3,15, S&P 500 endeksi yüzde 3,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,77 değer kaybederek yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcıların güvenli liman arayışlarının bir sonucu olarak yöneldikleri ABD'nin uzun vadeli tahvilleri ise tarihi düşük seviyelerine indi.

Avrupa tarafında, İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölü sayısının dün itibarıyla çift haneli rakamlara ulaşması ve Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ile Baden Württemberg eyaletlerinde tespit edilen vakalarla ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 17'ye yükselmesi, borsalarda kayıpların devam etmesine neden oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,88, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,44, İngiltere'de FTSE 100 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,94 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa piyasalarındaki satıcılı seyir Asya borsaları ile bugüne de taşındı. Çin'de ekonomi yönetiminin destekleri ile borsada düşüş eğilimi sınırlanarak tepki alımlarıyla hafif artışlar görülse de kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Dün Kovid-19 için aşı ve tedavi konusunda ilerlemeler kaydedildiği yönündeki haberlerin etkisiyle yüzde 1,8 değer kaybeden altının gram fiyatı ise bugün Asya piyasalarında tekrar yükselişe geçti. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.645 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, dün 116.000-114.000 bandında dalgalanan BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 114.364,53 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,5 artışla 6,1437'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1540 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın, dünkü konuşmasında, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğine işaret ettiğini anımsatarak, bugün de Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildirdi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,1550 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 6,18 direncinin takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti

15.00 ABD, şubat ayı mortgage başvuruları

18.00 ABD, ocak ayı yeni konut satışları
Anadolu Ajansı
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