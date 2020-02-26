1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meclis Çin tuzu yasağında birleşti

MHP'nin, tüketici derneklerinin uzun süredir yasaklanması için çalışmalar yaptığı Çin tuzunun (MSG) yasaklanması için verdiği yasa teklifine AK Parti, CHP ve HDP de destek verdi
 26 Şubat 2020 09:52
Yazdır
Meclis Çin tuzu yasağında birleşti

Hamburgerden dönere, cipslerden salam-sosise kadar hazır çorbalar, köfteler krakerler başta olmak üzere işlenmiş ürünlerde, fast food restoranlarda lezzet artırıcı olarak kullanılan Monosodyum Glutamat (MSG), doyma hissini yok ettiği için obeziteye, kalp damar hastalıklarına, parkinsona, alzheimere neden olabiliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Vahapoğlu ile Konya Milletvekili Esin Kara geçen hafta bu ürünün kullanımının tümden yasaklanması için yasa teklifi verdi.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, MHP'nin yasaklama teklifine AKP, CHP ve HDP'li milletvekillerinden de destek geldi.

HALK SAĞLIĞI İÇİN

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru (Tarım Komisyonu Üyesi): Günümüzün en büyük sorunlarından olan obezite, geleceğimizin teminatı çocuklarımız başta olmak üzere tüm halkı tehdit ederken, üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. O nedenle bilim insanları da bu ürünün zararlarında birleşiyorsa biz parti olarak gelecek nesillerimizi korumak adına, halkımızdan yana olur, elimizden gelen katkıyı veririz.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı (Tarım Komisyonu Üyesi): Ben kaya tuzunun baş şehri Çankırılıyım. Bu tuzun yasaklanmasına ilişkin yasa teklifi komisyonumuza geldiğinde teferruatlı bilgi alırız. Elbette ki hiç bir şey insan sağlığından daha önemli değil, gerekli kararlılığı gösteririz.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel (Tıp Doktoru): Biz parti olarak gıda güvenliğine çok önem veriyoruz ve bununla ilgili yüzlerce soru önergemiz, mecliste duruşumuz var. Sayın Bahçeli'nin CHP'den ne gelirse karşı çıkarız, tavrının aksine biz elbette MHP'den de gelse halk sağlığı için faydalı olacak her şeye destek veririz, reddetmeyiz. Hatta katkı da yaparız. O nedenledir ki Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorununa çözümü siz getirin, biz destek verelim dedik.

HDP İçel Milletvekili Rıdvan Turan (Tarım Komisyonu Üyesi Tıp Doktoru): MSG, gıdalara et tadı veren bir madde. Et bulyonların içinde de var ve bunu daha çok et alamayan yoksul insanlar kullanıyor. 1989'da tıp fakültesinde bir çalışma yapmıştık. Hekimlik hayatım boyunca da et bulyonların kullanılmaması için çok çabaladım. Özellikle kırsal kesimden göç eden insanlar bu bulyonları tercih ettiler. MSG, pekçok metabolik hastalığın temeli, çocuklarda gelişme geriliği, yaşlılarda damar hastalıkları yapıyor. 1989'da konuşmaya başladım 2021 oldu hala konuşuyoruz. Bunun kullanımının yasaklanması için üzerimize düşeni hekimken yapmıştık, vekil olarak da yaparız.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muhalifler Serakib'e doğru ilerliyor
26 Şubat 2020 07:26		 Sınır ötesinde yetenek keşfi
26 Şubat 2020 06:41
26 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
26 Şubat 2020 00:01		 Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
25 Şubat 2020 22:48
Erdoğan'ı karşılama töreninde ilginç anlar!
25 Şubat 2020 22:23		 SGK İl Müdürü: Maaş kesintisi haberleri doğru değil
25 Şubat 2020 22:13
İstanbul Emniyeti'nden 'zavallı polisler' açıklaması
25 Şubat 2020 21:50		 Sayan'dan 'mobil uygulama sahtekarlığı' uyarısı
25 Şubat 2020 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
25 Şubat 2020 21:16		 Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye teşekkür
25 Şubat 2020 20:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:19 - Bakan Koca uçağın neden Ankara'ya indiğini açıkladı10:13 - Borsa, güne yatay başladı10:13 - Araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı10:12 - Tokat'ta komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest10:09 - FETÖ'nün stajyer hakim sorumlusuna dava açıldı10:04 - 32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?09:59 - Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı09:58 - Müşterisi bilgi vermedi, dehşeti yaşadı! Korkunç an kamerada09:52 - Meclis Çin tuzu yasağında birleşti09:46 - Hava sıcaklıkları 3-5 derece artacak
09:43 - Dolar güne yükselişle başladı09:28 - Sincan'da tankları yürüten kuvvet komutanı hayatını kaybetti09:22 - Küresel piyasalarda 'virüs' etkisi devam ediyor09:08 - Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında 'virüs' temizliği08:49 - Ünlü isim Türkiye'ye geliyor: 'Selfie' çekmenin bedeli 10 bin TL08:46 - Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı08:35 - Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?08:28 - 'Bürokrasinin azaltılmasında aksaklık olmasın'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
Malatya'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Virüse karşı 2 senaryo
Koca: İran'dan, numunesi pozitif çıkan hastamız olmadı
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
'Bürokrasinin azaltılmasında aksaklık olmasın'
Özel sektörde geçen süreler sözleşmeli personele fayda sağlar mı?
FETÖ'cü mahrem imam ve eski polislerden oluşan ekibe baskın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 4
yesterday 3
kürk mantolu madonna 4
kafamda bir tuhaflık 1
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 1
beni bana bırakın 1
28.02.2020 Valencia vs fenerbahce maci 2
benjamin franklin etkisi 2
Folie a deux 1
SON İLANLAR
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Çorum Mecizotu Beleidyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam