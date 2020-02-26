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FETÖ'nün stajyer hakim sorumlusuna dava açıldı

FETÖ üyeliği gerekçesiyle meslekten ihraç edildikten yaklaşık 4 yıl sonra yakalanan eski Yargıtay Tetkik Hakimi Hüseyin Purtaş hakkında örgüt üyeliği suçundan dava açıldı.
 26 Şubat 2020 10:09
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FETÖ'nün stajyer hakim sorumlusuna dava açıldı

Purtaş'ın, örgütte "devreci" olarak görev aldığı ve örgütün stajyerlerinden sorumlu olduğu, hakim adaylarının staj sürecinde kalacakları evleri belirlediği, bu evlerde kalacak kişilerle ilgilendiği, örgüt toplantılarına katılıp himmet topladığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Hakimler Savcılar Kurulu'nca (HSK) 2016 yılında meslekten ihraç edilen Hüseyin Purtaş, 25 Ocak'ta yakalandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan tarafından, Purtaş hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı. Savcı Özcan, Purtaş hakkında FETÖ üyeliği suçundan iddianame hazırlayarak, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.

ÖRGÜTTEKİ GÖREVİ 'DEVRECİ'

Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi. İddianamede, eski yargı mensubu olan şüphelinin örgüt içerisinde "devreci" olarak görev yaptığı, Hasan kod adını kullandığı, örgüte ait öğrenci/staj/mülakat evlerinde kaldığı, örgütsel toplantılara katıldığı, himmet topladığı, başkaca kişileri örgütün evlerine yönlendirdiği, hakim adaylarının staj sürecinde kalacakları evleri belirlediği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Purtaş'ın FETÖ'nün staj evlerinde kalacak kişilerle de ilgilendiği, 2012 yılı ve sonrasında Ankara 4, İzmir, Adana ve Gaziantep'teki bir staj evinden sorumlu kişi olarak görev yaptığı anlatılarak şöyle denildi: "Şüphelinin bu şekildeki eylemleriyle; Fetullahçı silahlı terör örgütünün ideolojisini, amaçlarını, faaliyetlerini benimsediği, kendi iradesini örgütün iradesine terk ettiği, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği, örgütle organik bağ kurduğu ve örgütün yargı yapılanması içinde yer aldığı anlaşılmıştır."

AKRABASI İHBAR ETTİ

İddianamede Purtaş'ın birinci derecede akrabası Ö.P.'nin 19 Temmuz 2016 tarihinde şüpheli hakkında BİMER'e şikayette bulunduğu anlatıldı. Purtaş ise ifadesinde, FETÖ ile irtibatı olmadığını, ByLock kullanmadığını iddia ederek, "Devlet, Fetullah Gülen'i terörist olarak kabul ediyorsa, benim de görüşüm budur" dedi.
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