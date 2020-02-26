Tokat'ta komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest
Tokat'ta 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi
|26 Şubat 2020 10:12
|Yazdır
Tokat'ta 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 2009'daki sınavda usulsüzlük yaptığı iddia edilen FETÖ mensuplarına yönelik operasyonunda başka illerde aktif görevde bulunan 5 polis yakalanarak Tokat'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
26 Şubat 2020 12:19
|Gebelik okulları aktif hale getirilmeli
26 Şubat 2020 10:31
|FETÖ'nün stajyer hakim sorumlusuna dava açıldı
26 Şubat 2020 10:09
|Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
26 Şubat 2020 09:59
|Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
26 Şubat 2020 08:46
|Kavala 200 FETÖ şüphelisiyle irtibatlı çıktı
26 Şubat 2020 07:20
|Antalya'da FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
25 Şubat 2020 20:38
|ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ davaları birleştirildi
25 Şubat 2020 20:23
|FETÖ şüphelisi 26 eski memur hakim karşısına çıktı
25 Şubat 2020 20:19
|FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
25 Şubat 2020 17:46