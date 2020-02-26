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Araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı

Sultangazi'de gece saatlerinde bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobillere çarparak ilerledi.
 26 Şubat 2020 10:13
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Araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı

Durumu gören mahalle sakinleri sürücüye tepki gösterdi.

Sürücünün son çarptığı araca rağmen otomobilin gazına aşırı yüklenmesi sonucu araçta yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürürken, sürücü kendisine tepki gösteren vatandaşlar nedeniyle aracından inmedi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Olay Sultangazi, 50 Yıl Mahallesinde gece saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 CDD 347 plakalı aracı kullanan O. Ö. isimli sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle sokak aralarında park halinde duran çok sayıda araca çarparak ilerledi. Çevredeki vatandaşlar araçlara çarparak ilerleyen sürücüyü görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri de sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI, ARAÇTAN İNMEDİ

Bu sırada O. Ö. isimli sürücü B Caddesi'ne geldiği sırada park halinde duran bir araca çarparak durdu. Çevredeki vatandaşlar aracın içinde bulunan sürücüye tepki göstererek linç etmeye çalıştı. Sürücü O. Ö. ise araçtan inmeyerek vurduğu araca doğru gaza basmaya devam etti. Bir süre gaza basan sürücünün otomobilinin motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri de itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredeki bazı vatandaşların da araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü. Polis ekipleri de araçta indirdiği sürücüyü gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

POLİS ÇARPTIĞI ARAÇLARI TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYOR

Polis ekipleri sürücünün aracında detaylı olay yeri çalışması yaptı. Ayrıca polis ekipleri sürücünün çarptığı araçların sayısını belirlemek için mahalle sakinlerinden ve araçları hasar gören vatandaşlardan bilgi aldığı görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından sürücü O. Ö.'nün aracı çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis ekipleri sürücünün alkollü yada uyuşturucu madde alıp almadığını belirlemek için inceleme başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde O.Ö. isimli sürücüsünün içinde bulunduğu otomobile çevredekiler saldırıp camlarını kırmaya çalışıyor. Sürücü O. Ö. kapısı kitli olan araçta tedirgin gözlerle olan biteni izliyor. Bir süre sonra polis geliyor. Sürücü O. Ö. önündeki araca aldırmadan gaza basıyor. Bir yere gidemeyen araç bir anda alev alıyor. Polis yangın tüpleriyle aracı söndürmeye çalışıyor.
DHA
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