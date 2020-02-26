Yurt dışına eğitimci gönderme sınavında soru ve cevaplar yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışına eğitimci gönderme sınavı soru ve cevaplarını yayımladı.
|26 Şubat 2020 10:24
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Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışına eğitimci gönderme sınavı soru ve cevaplarını yayımladı.
23 Şubat 2020 Tarihinde Yapılan MEB Yükseköğretim ve Yurt dışı Eğitim Genel
Müdürlüğü Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik
Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları
A Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için TIKLAYINIZ.
B Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için TIKLAYINIZ.
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