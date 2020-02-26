Korona virüs turizmi vurdu
|26 Şubat 2020 10:43
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ÇİN 'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs, gün geçtikçe daha çok ülkeye sıçrıyor. Koronavirüs salgını birçok ülkeye yayıldı ve ölü sayısı binleri buldu. İngiliz medyası güvenli tatil için Türkiye tavsiyesinde bulundu.
Salgın, şimdiye kadar aralarında Fransa, İngiltere ve Almanya'nın da olduğu 32 ülkeye yayıldı. Hastalığa karşı korku seviyesi artarken, uçaklarda sefer iptalleri ardı ardına geliyor, tatilciler de seyahat planlarını gerçekleştiremiyor.
İngiliz basını: Tatil için Türkiye'ye gidin
Tüm bunlar yaşanırken, İngiliz Daily Express gazetesi, güvenli bir tatil için paylaştığı haritada 6 ülkeyi sıraladı.
Türkiye, güvenli ülkelerden
Bu ülkeler; Türkiye, Polonya, Macaristan, Barbados, Jamaika ve Meksika...Söz konusu haberde, güneşin ve kumsalların tadını çıkarmak için uzun mesafeli uçuş süresi olmadan Türkiye'ye gidilebileceği kaydedildi. Türkiye'nin, kış güneşi için de ideal tatil noktası olduğuna vurgu yapıldı.
İstanbul, Türkiye'nin kalbi
Haberde ayrıca, dünyadaki hiçbir şehrin İstanbul ile karşılaştırılamayacağına dikkat çekildi. İstanbul'un, Türkiye'nin kültürel kalbi olduğu hatırlatıldı.İzmir'in Selçuk ilçesine de işaret edilen haberde, bu ilçenin portakal ağaçlarıyla kaplı geniş bulvarlara ve şehir merkezine serpilmiş antik kalıntılara sahip olduğu belirtildi.
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