Korona virüsü 'Görevimiz Tehlike' setini durdurdu

Görevimiz Tehlike serisinin son filminin İtalya'daki çekimleri, ülkedeki korona virüsü salgını nedeniyle durduruldu. Çekimler önümüzdeki haftalarda Venedik'te gerçekleşecekti.

Film yapım ve dağıtım şirketi Paramount Pictures, İtalya'nın Avrupa'da en fazla korona virüsü vakası görülen ülkeye dönüşmesinden sonra prodüksiyonu durdurma kararı aldı.

Hollywood Reporter'a göre, filmin oyuncusu Tom Cruise henüz İtalya'ya gitmemişti. Bu kararın ardından prodüksiyon ekibi de İtalya'dan ayrıldı.

VENEDİK'TE ÇEKİMLER ÜÇ HAFTA SÜRECEKTİ, ERTELENDİ

Ülkedeki vaka sayısı 25 Şubat itibarıyla Çin ve Güney Kore'nin ardından dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Paramount'tan yapılan açıklamada "Yerel Venedik yönetiminin kamusal alanlarda toplanmama yönündeki çağrısının ardından oyuncularımız ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için Venedik'te üç hafta sürmesi planlanan çekimlerimizi erteliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti: "Bu süreçte çalışanlarımızın çekincelerine yanıt olarak onların evlerine dönmelerine izin verdik. Prodüksiyon yeniden başladığında geri dönebilirler. Yerel yönetim ve sağlık yetkilileriyle birlikte durumu sürekli takip edeceğiz."