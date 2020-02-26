Korona virüsü 'Görevimiz Tehlike' setini durdurdu
|26 Şubat 2020 10:43
|Yazdır
Görevimiz Tehlike serisinin son filminin İtalya'daki çekimleri, ülkedeki korona virüsü salgını nedeniyle durduruldu. Çekimler önümüzdeki haftalarda Venedik'te gerçekleşecekti.
Film yapım ve dağıtım şirketi Paramount Pictures, İtalya'nın Avrupa'da en fazla korona virüsü vakası görülen ülkeye dönüşmesinden sonra prodüksiyonu durdurma kararı aldı.
Hollywood Reporter'a göre, filmin oyuncusu Tom Cruise henüz İtalya'ya gitmemişti. Bu kararın ardından prodüksiyon ekibi de İtalya'dan ayrıldı.
VENEDİK'TE ÇEKİMLER ÜÇ HAFTA SÜRECEKTİ, ERTELENDİ
Ülkedeki vaka sayısı 25 Şubat itibarıyla Çin ve Güney Kore'nin ardından dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Paramount'tan yapılan açıklamada "Yerel Venedik yönetiminin kamusal alanlarda toplanmama yönündeki çağrısının ardından oyuncularımız ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için Venedik'te üç hafta sürmesi planlanan çekimlerimizi erteliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Açıklama şöyle devam etti: "Bu süreçte çalışanlarımızın çekincelerine yanıt olarak onların evlerine dönmelerine izin verdik. Prodüksiyon yeniden başladığında geri dönebilirler. Yerel yönetim ve sağlık yetkilileriyle birlikte durumu sürekli takip edeceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü
26 Şubat 2020 13:05
|Bahreyn ve Kuveyt'te koronavirüs vakası sayıları artıyor
26 Şubat 2020 12:26
|İtalya'da koronovirüs'ten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
25 Şubat 2020 22:03
|Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı
25 Şubat 2020 21:54
|İran sınırında korkutan deprem
25 Şubat 2020 17:54
|İran'da koronavirüs salgını Meclis'e sıçradı
25 Şubat 2020 16:48
|İran'da 11 eyalette sokağa çıkmayın uyarısı
25 Şubat 2020 16:17
|İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
25 Şubat 2020 15:10
|Kerkük'te okullara koronavirüs tatili
25 Şubat 2020 14:45
|Ünlü oyuncu Jackie Chan'in de koronavirüse yakalandığı iddia edildi
25 Şubat 2020 14:27