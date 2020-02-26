1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korona virüsü 'Görevimiz Tehlike' setini durdurdu

İtalya'daki korona virüsü vakalarının ardından Görevimiz Tehlike filminin set ekibi ülkeden ayrıldı. 3 hafta sürecek çekimler önümüzdeki haftalarda Venedik'te gerçekleşecekti.
 26 Şubat 2020 10:43
Yazdır
Korona virüsü 'Görevimiz Tehlike' setini durdurdu

Görevimiz Tehlike serisinin son filminin İtalya'daki çekimleri, ülkedeki korona virüsü salgını nedeniyle durduruldu. Çekimler önümüzdeki haftalarda Venedik'te gerçekleşecekti.

Film yapım ve dağıtım şirketi Paramount Pictures, İtalya'nın Avrupa'da en fazla korona virüsü vakası görülen ülkeye dönüşmesinden sonra prodüksiyonu durdurma kararı aldı.

Hollywood Reporter'a göre, filmin oyuncusu Tom Cruise henüz İtalya'ya gitmemişti. Bu kararın ardından prodüksiyon ekibi de İtalya'dan ayrıldı.

VENEDİK'TE ÇEKİMLER ÜÇ HAFTA SÜRECEKTİ, ERTELENDİ

Ülkedeki vaka sayısı 25 Şubat itibarıyla Çin ve Güney Kore'nin ardından dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Paramount'tan yapılan açıklamada "Yerel Venedik yönetiminin kamusal alanlarda toplanmama yönündeki çağrısının ardından oyuncularımız ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için Venedik'te üç hafta sürmesi planlanan çekimlerimizi erteliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti: "Bu süreçte çalışanlarımızın çekincelerine yanıt olarak onların evlerine dönmelerine izin verdik. Prodüksiyon yeniden başladığında geri dönebilirler. Yerel yönetim ve sağlık yetkilileriyle birlikte durumu sürekli takip edeceğiz."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü
26 Şubat 2020 13:05		 Bahreyn ve Kuveyt'te koronavirüs vakası sayıları artıyor
26 Şubat 2020 12:26
İtalya'da koronovirüs'ten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
25 Şubat 2020 22:03		 Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı
25 Şubat 2020 21:54
İran sınırında korkutan deprem
25 Şubat 2020 17:54		 İran'da koronavirüs salgını Meclis'e sıçradı
25 Şubat 2020 16:48
İran'da 11 eyalette sokağa çıkmayın uyarısı
25 Şubat 2020 16:17		 İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
25 Şubat 2020 15:10
Kerkük'te okullara koronavirüs tatili
25 Şubat 2020 14:45		 Ünlü oyuncu Jackie Chan'in de koronavirüse yakalandığı iddia edildi
25 Şubat 2020 14:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı13:22 - Dışişleri'nden, Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı13:21 - İş adamları toplantısında 'darbe' imalı tartışma yaratan sözler13:20 - Patlayan lastiğinin yerine, başka aracın lastiğini çaldı13:17 - Sözleşmeli personel ilanları, sertifika şartlarıyla adayların başvurularına sınırlandırılıyor!13:14 - AYM: Engelli çocukla açık görüş yaptırılmaması hak ihlali13:12 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:07 - Kayyumun işten çıkardığı işçileri, mahkeme iade etti13:05 - Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü12:58 - Aceleciliği yüzünden patlayan düdüklü tencere hastanelik etti
12:53 - Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı12:51 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - İran'da korona virüsten ölen sayısı 4 kişi daha arttı12:44 - İş dünyası kendi arama motorunu kurdu12:35 - Bakan Turhan'dan 5G açıklaması12:30 - Türkiye'de yaklaşık 50 bin kullanıcı mobil tehditlerin hedefi oldu12:29 - Tehlikeli atık gömülü fabrikaya ceza verilmesi hak ihlali sayılmadı12:26 - Bahreyn ve Kuveyt'te koronavirüs vakası sayıları artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
Kılıçdaroğlu'na ilk rakip ortaya çıktı
28 Şubat'ta tankları yürüten komutan öldü
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?
Malatya'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
Erdoğan: Gözlem kulelerini kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor
Virüse karşı 2 senaryo
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
filozof vs matematikçi 2
Yürüyen Merdivende yürümek 4
Huseyin dumlupınar 3
sahibinden.com reklamı 1
Bir sehrin medeni olduğunu gosteren detaylar 7
patates hesap 1
deniz türüç 5
Çocuk bezini değiştiren adam 1
kuramer 3
Miyazaki 1
SON İLANLAR
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Çorum Mecizotu Beleidyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam