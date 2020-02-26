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AKOM'dan fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün ve yarın beklenen fırtına için vatandaşları almaları gereken önlemler konusunda uyardı.
 26 Şubat 2020 10:53
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AKOM'dan fırtına uyarısı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AKOM verileri doğrultusunda, lodosun bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek gece fırtına (50-75km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın daha da kuvvetlenmesi (70-100km/s) öngörülürken, Silivri, Catalca gibi batı bölgelerinden başlayarak yer yer kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Güneyin ılık havasını taşıyan lodos yönlü rüzgar nedeniyle sıcaklıklar gün içerisinde 17 derece seviyelerinde seyredecek.

Bugün 12.00'de başlayacak fırtınanın, cuma 03.00'te sonlanması, gök gürültülü sağanak yağmurun ise bu gece 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

AKOM, fırtına nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, su baskını, göllenme gibi yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını tavsiye ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve AKOM'un paylaştığı "fırtınadan korunma" uyarıları listesi şöyle:

"Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın. Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun. Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın. Pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun. Bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın. Evinizde soba varsa yatmadan önce söndürün. Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin."
Anadolu Ajansı
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