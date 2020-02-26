1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

II. Abdülhamid'in tahtı 100 bin liraya satıldı

Antikacı Nilgün Şensoy, koleksiyonunda yer alan tahtı yurt dışına çıkarılmaması şartıyla satışa çıkardı
 26 Şubat 2020 11:36
Yazdır
II. Abdülhamid'in tahtı 100 bin liraya satıldı

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı II. Abdülhamid'in tahtı, yurt dışına çıkarılmaması şartıyla satılığa çıkarıldı. Tahtı, Mahmut Karakeçili, 100 bin liraya satın aldı

Habertürk'ün haberine göre İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda satışa çıkarılan antika eşyalar arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı II. Abdülhamid'in tahtı da yer aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi de olan yazar ve antikacı Nilgün Şensoy, koleksiyonunda yer alan tahtı yurt dışına çıkarılmaması şartıyla 100 bin TL'ye satışa çıkardı.

Ermeni ustalar Hapet ile Nezeren kardeşler tarafından yapılan II. Abdülhamid'in tahtını Maxam Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Karakeçili satın aldı. Nilgün Şensoy, taht hakkında şunları söyledi: "Manevi değeri çok yüksek bir parçaydı ve aslında fiyatı da çok yüksek olmalıydı, fakat benim satış gayem ticari amaçlı değildi, evimi müze havasından biraz çıkarmak istiyordum, tabii ki bunu yaparken doğru adrese de gitmesini istiyordum."

Mahmut Karakeçili ise konuyla ilgili olarak görüşlerini "Bu alım, benim için çok büyük manevi önem taşıyor. Abdülhamid Han'dan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne intikal etmiş bir yadigar. Atalarımızın mirasları, kesinlikle bu topraklarda kalmalı, bu konuda çok hassasım, yurt dışında bir Osmanlı eserinin satışa çıktığını görünce de o eseri almaya ve ülkeme kazandırmaya çalışıyorum. Bu taht da yurt dışına gitmemeliydi, ülkemiz bunun acısını çok çekti. Bu konudaki tavrı nedeniyle Sayın Nilgün Şensoy'u da tebrik ederim. Bundan sonra da bu tür alımlarım olacak" sözleriyle dile getirdi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Örümcek Adam' deprem bölgesinde çocukların yüzünü güldürüyor
26 Şubat 2020 12:25		 İstanbul'da 155 çift 'evet' demek için 29 Şubat'ı seçti
26 Şubat 2020 11:48
ABD'li kadın avcı, Adıyaman'da dağ keçisini avladı
26 Şubat 2020 11:42		 Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı
26 Şubat 2020 11:34
AKOM'dan fırtına uyarısı
26 Şubat 2020 10:53		 Müşterisi bilgi vermedi, dehşeti yaşadı! Korkunç an kamerada
26 Şubat 2020 09:58
Hava sıcaklıkları 3-5 derece artacak
26 Şubat 2020 09:46		 Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
26 Şubat 2020 08:35
Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
26 Şubat 2020 06:30		 Malatya'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
26 Şubat 2020 02:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı13:22 - Dışişleri'nden, Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı13:21 - İş adamları toplantısında 'darbe' imalı tartışma yaratan sözler13:20 - Patlayan lastiğinin yerine, başka aracın lastiğini çaldı13:17 - Sözleşmeli personel ilanları, sertifika şartlarıyla adayların başvurularına sınırlandırılıyor!13:14 - AYM: Engelli çocukla açık görüş yaptırılmaması hak ihlali13:12 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:07 - Kayyumun işten çıkardığı işçileri, mahkeme iade etti13:05 - Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü12:58 - Aceleciliği yüzünden patlayan düdüklü tencere hastanelik etti
12:53 - Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı12:51 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - İran'da korona virüsten ölen sayısı 4 kişi daha arttı12:44 - İş dünyası kendi arama motorunu kurdu12:35 - Bakan Turhan'dan 5G açıklaması12:30 - Türkiye'de yaklaşık 50 bin kullanıcı mobil tehditlerin hedefi oldu12:29 - Tehlikeli atık gömülü fabrikaya ceza verilmesi hak ihlali sayılmadı12:26 - Bahreyn ve Kuveyt'te koronavirüs vakası sayıları artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
Kılıçdaroğlu'na ilk rakip ortaya çıktı
28 Şubat'ta tankları yürüten komutan öldü
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?
Malatya'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
Erdoğan: Gözlem kulelerini kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor
Virüse karşı 2 senaryo
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 1
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 1
ülkemizde maske fiyatlarının artması 3
Bir sehrin medeni olduğunu gosteren detaylar 7
erling haaland 1
Ya fenerbahcelisindir ya da anti-fenerli 9
melemen 8
ece erken'in evli adamla ilişkisi olduğu iddiası 3
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
Bizi mahkemeye verin diyoruz,vermiyorsunuz 1
SON İLANLAR
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Çorum Mecizotu Beleidyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam