Kılıçdaroğlu'na ilk rakip ortaya çıktı
Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 28-29 Mart tarihinde yapılacak CHP Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa aday olacağını açıkladı. Atıcı, konuyla ilgili Mersin İl Başkanlığı'nda saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi
|26 Şubat 2020 11:37
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Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 28-29 Mart tarihinde yapılacak CHP Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa aday olacağını Hürriyet'e açıkladı.
Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre: Atıcı, konuyla ilgili Mersin İl Başkanlığı'nda saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.