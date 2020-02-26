1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maske üreticileri Çin için fazla mesaide

Koronavirüs salgını nedeniyle tıbbi maskeye ihtiyaç duyan Çin, Türkiye'den maske ithal etmeye başladı- Aylık 10 milyon adetlik üretim yapan yerli firmalar, Çin'den gelen yoğun talep üzerine kapasitelerini üç kat artırdı- SEİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir:- "Yıllardır tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzeme üretim sektörünün stratejik bir alan olduğunu söylüyorduk. Maske, bu işin en son akla gelen ve en basit ürünü. Böyle bir ürün bile olmayınca nelerin yaşandığı ortada. Dünya yaşananlardan ders çıkarmalı"
 26 Şubat 2020 11:42
Yazdır
Maske üreticileri Çin için fazla mesaide

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tıbbi maskeye ihtiyaç duyan Çin, Türkiye'den maske ithal etmeye başladı. Aylık 10 milyon adetlik üretim yapan yerli firmalar, Çin'den gelen yoğun talep üzerine üretim kapasitelerini üç kat artırdı.

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını, dünya gündemindeki yerini koruyor. Salgından korunma yolları arasında el hijyeni ilk sırada gelirken, koruyucu özellikli tıbbi maske kullanılması da etkili çözüm yolları arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük maske üreticisi Çin'de üretim olmadığı için stoklar erirken, Türkiye'den istenen maskeleri üreten firmalar, talebi karşılayamaz duruma geldi.

- "Hem stoklar eridi hem de üretim aksadı"

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de beşi büyük olmak üzere, maske üreten 10 firma bulunduğunu belirterek, normal dönemlerde bunların aylık toplam üretiminin 10 milyon adet olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının ardından firmaların Çin'den yoğun maske talebi aldığını bildiren Demir, bu işletmelerin talebi karşılamak için üretimlerini aylık 30 milyon adet seviyesine çıkardığını açıkladı.

Buna rağmen, talebin karşılanmadığını ve yeni yatırımcıların maske üretimi için kolları sıvadığını ifade eden Demir, şu bilgileri verdi:

"Çin, birçok üründe olduğu gibi tıbbi sarf malzemede ana üretici ülkelerin başında geliyor. Koronavirüs salgınının Çin'de çıkması, dünya için kötü oldu. 1,3 milyar nüfuslu bu ülkede, salgınla beraber hem maske stokları eridi hem de üretim aksadı. Böyle olunca, farklı ülkelerden maske ithalatına başladılar. İşin garip tarafı daha önce fiyat rekabetiyle diğer ülkelerdeki üreticileri yok eden Çin, bu nedenle bugün ihtiyaç duyduğu ürüne ulaşamıyor.

Yıllardır tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzeme üretim sektörünün stratejik bir alan olduğunu söylüyorduk. Maske, bu işin en son akla gelen ve en basit ürünü. Böyle bir ürün bile olmayınca nelerin yaşandığı ortada. Dünya yaşananlardan ders çıkarmalı. Ülkemizdeki tıbbi cihaz sektörü, daha çok desteklenmeli."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İş dünyası kendi arama motorunu kurdu
26 Şubat 2020 12:44		 Türkiye'de yaklaşık 50 bin kullanıcı mobil tehditlerin hedefi oldu
26 Şubat 2020 12:30
'Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var'
26 Şubat 2020 12:20		 'Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik'
26 Şubat 2020 12:15
'Torba teklif' 10 bin gazinin yüzünü güldürecek
26 Şubat 2020 11:45		 Küresel piyasalarda 'virüs' etkisi devam ediyor
26 Şubat 2020 09:22
Virüse karşı 2 senaryo
26 Şubat 2020 08:06		 Karadeniz'de çay seferberliği
26 Şubat 2020 07:50
Köprü ve otoyollardan 189 milyon lira gelir elde edildi
25 Şubat 2020 22:38		 Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı
25 Şubat 2020 22:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı13:22 - Dışişleri'nden, Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı13:21 - İş adamları toplantısında 'darbe' imalı tartışma yaratan sözler13:20 - Patlayan lastiğinin yerine, başka aracın lastiğini çaldı13:17 - Sözleşmeli personel ilanları, sertifika şartlarıyla adayların başvurularına sınırlandırılıyor!13:14 - AYM: Engelli çocukla açık görüş yaptırılmaması hak ihlali13:12 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:07 - Kayyumun işten çıkardığı işçileri, mahkeme iade etti13:05 - Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü12:58 - Aceleciliği yüzünden patlayan düdüklü tencere hastanelik etti
12:53 - Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı12:51 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - İran'da korona virüsten ölen sayısı 4 kişi daha arttı12:44 - İş dünyası kendi arama motorunu kurdu12:35 - Bakan Turhan'dan 5G açıklaması12:30 - Türkiye'de yaklaşık 50 bin kullanıcı mobil tehditlerin hedefi oldu12:29 - Tehlikeli atık gömülü fabrikaya ceza verilmesi hak ihlali sayılmadı12:26 - Bahreyn ve Kuveyt'te koronavirüs vakası sayıları artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
Kılıçdaroğlu'na ilk rakip ortaya çıktı
28 Şubat'ta tankları yürüten komutan öldü
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?
Malatya'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
Erdoğan: Gözlem kulelerini kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor
Virüse karşı 2 senaryo
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beklenmeyeni yapmak 3
üzgün olmak 4
Kim en cok ahlak bekciligi yapiyorsa en ahlaksiz odur 1
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 1
yolun ortasında şükür namazı kılan taraftar 5
Robert Lewandowski 2
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 4
Mert çetin 2
erkan naldemirci 2
Dünyanın en uzun bisiklet yolu 2
SON İLANLAR
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Çorum Mecizotu Beleidyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam