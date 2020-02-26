1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel okulların yemek, kıyafet, kitap ve kırtasiye ödemelerine yeni düzenleme

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal: Bu konuda velilerimizden çok şikayet alıyorduk. MEB'in yeni düzenlemesiyle velilerimizin yemek, kitap ve kırtasiye gibi ek hizmetler konusunda serbest karar vermelerinin önü açılmış oldu"
 26 Şubat 2020 11:44
Yazdır
Özel okulların yemek, kıyafet, kitap ve kırtasiye ödemelerine yeni düzenleme

- Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni düzenlemesiyle özel okula kayıt yaptıracak velilerin yemek, kitap ve kırtasiye gibi ek hizmetlerden zorunlu değil, isteğe bağlı yararlanabileceklerini bildirdi.

Dal, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlığın yeni düzenlemesinin özel okullarda verilen yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrenci ve kursiyerlerden alınacak ücretlerin ayrı ayrı belirlenmesi yönünde hüküm getirdiğini aktaran Dal, ayrıca bu ücretlerin mayıs ayının sonuna kadar ilan edilmesinin de karar altına alındığını söyledi.

Dal, servis ücretlerinin ağustos ve eylül aylarında belediyeler ya da odalar tarafından açıklanması nedeniyle bu hükmün hayata geçirilmesinde çeşitli sıkıntılar doğurabileceğine işaret etti.

Ayrıca farklı ülkelerden getirilecek kitap fiyatının döviz kuru nedeniyle netleştirilmesinin zor olduğunu belirten Dal, bu iki konuda esneklik taleplerinin olabileceğini bildirdi.

Servis ve kitaplar dışında diğer kalemler için düzenlemenin olumlu taraflarının bulunduğunu vurgulayan Dal, "Bu hizmetlere ilişkin ücretlerin, mayıs sonunda açıklanma kararı velilere rahatlık sağlayacak. Velilerimiz, özel okullarda hangi kalemin ne oranda artacağını, dolayısıyla gelecek yılın eğitim giderlerini önceden öğrenmiş olacaklar. Veliler, bu şekilde okullar açıldığında bir sürprizle karşılaşmayacaklar." dedi.

- Ek hizmetlerden isteyen veliler yararlanacak

Nurullah Dal, bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemesinde, özel okulda çocuğu okuyan velilerin kitap, kırtasiye, yemek gibi ek hizmetlerden isteyen velilerin yararlanabileceği, istemeyenlerin zorunlu tutulamayacağının net olarak ifade edildiğini belirterek, "Bu konuda velilerimizden çok şikayet alıyorduk. MEB'in yeni düzenlemesiyle velilerimizin yemek, kıyafet, kitap ve kırtasiye gibi ek hizmetler konusunda serbest karar vermelerinin önü açılmış oldu." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den okullara 'koronavirüs' uyarısı
25 Şubat 2020 21:11		 MEB'in özel çocuklar için ürettiği eğitim materyalleri okullara gönderiliyor
25 Şubat 2020 16:55
MEB'in 13 bin yeni okul binası için bağış kampanyası başladı
25 Şubat 2020 11:22		 İstanbul'da, 13 ilçe milli eğitim müdürü değişti
25 Şubat 2020 03:04
LGS yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
24 Şubat 2020 10:14		 Liselerde, tek sorun sınıf tekrarı mı?
24 Şubat 2020 00:54
MEB, imam hatip liselerinde 6 dildeki ortak sınavları dijital ortamda yaptı
23 Şubat 2020 13:30		 Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
22 Şubat 2020 15:34
İstanbul'da 3-6 yaş için oyun odaları açılacak
22 Şubat 2020 15:18		 'Kalfa ve ustalık' belgesi alımına ilişkin iyileştirmeler sayılara yansıdı
22 Şubat 2020 11:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı13:22 - Dışişleri'nden, Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı13:21 - İş adamları toplantısında 'darbe' imalı tartışma yaratan sözler13:20 - Patlayan lastiğinin yerine, başka aracın lastiğini çaldı13:17 - Sözleşmeli personel ilanları, sertifika şartlarıyla adayların başvurularına sınırlandırılıyor!13:14 - AYM: Engelli çocukla açık görüş yaptırılmaması hak ihlali13:12 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:07 - Kayyumun işten çıkardığı işçileri, mahkeme iade etti13:05 - Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü12:58 - Aceleciliği yüzünden patlayan düdüklü tencere hastanelik etti
12:53 - Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı12:51 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - İran'da korona virüsten ölen sayısı 4 kişi daha arttı12:44 - İş dünyası kendi arama motorunu kurdu12:35 - Bakan Turhan'dan 5G açıklaması12:30 - Türkiye'de yaklaşık 50 bin kullanıcı mobil tehditlerin hedefi oldu12:29 - Tehlikeli atık gömülü fabrikaya ceza verilmesi hak ihlali sayılmadı12:26 - Bahreyn ve Kuveyt'te koronavirüs vakası sayıları artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
Kılıçdaroğlu'na ilk rakip ortaya çıktı
28 Şubat'ta tankları yürüten komutan öldü
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?
Malatya'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
Erdoğan: Gözlem kulelerini kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor
Virüse karşı 2 senaryo
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumartesi 1
Fenerbahce'yi bitireyim derken türk futbolunu bitirmek 3
diyanetten şiddet gören kadınlara tavsiyeler 3
toros 1
cumhurbaşkanını 11 saniye düşündüren soru 1
kuyucaklı yusuf 1
melemen 8
Mert çetin 2
martin skrtel 1
Bizi mahkemeye verin diyoruz,vermiyorsunuz 1
SON İLANLAR
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Çorum Mecizotu Beleidyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam