'Torba teklif' 10 bin gazinin yüzünü güldürecek

- Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Meclise "torba teklif" içinde sunulan gazilere yönelik düzenlemelerin 10 bin vazife ve harp malulü gazinin mağduriyetlerini gidereceğini belirtti.

Işık ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki torba teklifin kabul edilen maddeleri arasında yer alan gazilere sağlanacak yeni haklarla ilgili düzenlemeyi AA muhabirine değerlendirdi.

Gazilerin engellilikten doğan emeklilik haklarının engelliği olmayanlar gibi sayılmasına yönelik 2013'te yapılan yasal düzenleme sonrası yaşanan mağduriyetleri gidermek için mücadele verdiklerini anlatan Işık, Meclise sunulan teklifte 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanmasının öngörüldüğünü anımsattı.

Teklifin aralık ayında maaşı kesilen 236 gazinin mağduriyetlerini de gidereceğini vurgulayan Işık, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanımızın gaziler konusundaki hassasiyeti aşikar. Sesimizi duydu ve buradaki mağduriyetlerin giderilmesi talimatını verdi. Cumhurbaşkanımıza, konunun Meclise taşınmasını sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a ve tüm siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederiz. Teklifin gazilerimizi mağdur etmeyecek en iyi şekilde Meclisten geçeceğine inancımız tam."

- "Engellilik durumuna göre kademeli formül uygulanmalı"

Türkiye Harp Malulü Gaziler şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Işık, düzenlemede gazilerin engellilik oranlarının da dikkate alınması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mecliste 'torba teklif' içinde görüşülen düzenlemeler yaklaşık 10 bin vazife ve harp malulü gazinin mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili. Yalnız ağır engeli ile hafif engeli olan gazilerin tamamının '20 yıl, 5 bin prim günü' kıstasına tabi tutulması mağduriyet oluşturabilir. Ağır engelliler için bu sürenin uzun olduğunu düşünüyoruz.

Bu nedenle teklifin engellilik durumuna göre kademeli bir formülle revize edilmesini öneriyoruz. Bunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna ilettik. Önerimiz, yüzde 40 ve aşağısında engeli olan gazilerin 20 yıl 5 bin iş günü, yüzde 60-yüzde 80 arasında engeli olanların 17 yıl 4 bin 200 iş günü, yüzde 80 ve üzeri engellilik raporu olanların da 15 yıl 3 bin 600 iş gününü doldurduktan sonra erken emekli olarak ikinci maaşa kavuşması. Düzenlemenin bu şekilde yasalaşması için çabalıyoruz. Tüm mağduriyetlerin giderileceğine inanıyoruz."

Işık, tüm siyasi partilerin gazilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda ortak bir duruş sergilediğini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini de dile getirdi.

- "Tüm vazife ve harp malülü gazilerimize 'erken emeklilik' hakkı tanınacak"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da düzenlemenin gaziler açısından önem taşıdığını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Daha önce vazife ve harp malulü gazilerimizden sadece yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanlar erken emekli olabiliyordu. Yani aslında bu bir engellilik hakkıydı. Yeni düzenlemeyle tüm vazife ve harp malülü gazilerimize 'erken emeklilik' hakkı tanınmış olacak. Yıllardır beklenen bir çalışmaydı.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza gazilerin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasındaki hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın bu düzenlemeye çok emeği geçti. İlettiğimiz talepler dikkate alındı. Bunun için çok mutluyuz. Erken emekliliğin önünün açılması ve maaşı kesilen gazilerimizin sorunlarının giderilmesi çok kıymetliydi. Eksikliklerin de zamanla giderileceğini düşünüyorum. Örneğin, mahkeme kararıyla emekliliği elde eden gazilerimiz var, onların prim günlerinin silinmesiyle ilgili bir mağduriyet söz konusu. Bu konunun da düzeltileceğine inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 14 Ocak'ta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gazilerin vazife malülü aylığıyla ilgili teknik sıkıntıların çözüleceğini, yasal düzenlemenin en kısa sürede Meclise geleceğini açıklamıştı.