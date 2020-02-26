Gün ortasında dolar yükselişte
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de adam kendi toprağını savunuyor diyerek kahraman askerlerimizin mücadelesine zarar veren bir kişi asla bu milletin evladı olamaz.
|26 Şubat 2020 12:20
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