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'Örümcek Adam' deprem bölgesinde çocukların yüzünü güldürüyor

Elazığ'daki depremden etkilenen çocuklara moral vermek için Antalya'dan gelen Burak Soylu, "Örümcek Adam" kostümüyle çadır kent, okullar ve konteyner kentte gösteriler yapıyor
 26 Şubat 2020 12:25
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'Örümcek Adam' deprem bölgesinde çocukların yüzünü güldürüyor

- Antalya'dan depremin yaşandığı Elazığ'a gelen Burak Soylu, "Örümcek Adam" kostümüyle yaptığı gösterilerle depremzede çocukları eğlendiriyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için ilgili bakanlıklar öncülüğünde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin bölgedeki çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda depremin küçük mağdurlarının yüzünü güldürmek için Elazığ Belediyesinin desteği ile kente gelen Soylu, depremzede çocuklarla buluştu.

"Örümcek Adam" kostümü giyen Soylu, çadır kent, okullar ve konteyner kenti gezerek, çocuklara gösteriler sunuyor, yüzleri güldürüyor.

Televizyondan tanıdıkları kahramanı canlandıran Soylu'yu karşılarında gören çocuklar, sunulan gösterilerde doyasıya eğleniyor.

- "Çocukları mutlu etmeyi çok seviyorum"

Burak Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'dan gelerek depremzede çocukları çok sevdikleri bir kahraman ile buluşturduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri sevdiği Örümcek Adam kostümüne bürünerek Türkiye'nin birçok yerinde çocuklarla buluştuğunu belirten Soylu, gönüllü olarak geldiği kentte çocuklarla bu sevgiyi paylaştığını dile getirdi.

Elazığ'da kostümü ile gezerek insanlarla görüştüğünü anlatan Soylu, "Bu benim için sadece bir iş değil. Örümcek Adam benim için bir yaşam tarzı. Çocukları mutlu etmeyi çok seviyorum. İlk gün yaklaşık 150 kişiye ulaştım." dedi.

"Çocukların gerçek süper kahramanlara ihtiyacı var. Örümcek Adam'ı gerçekten çok seviyorlar. Bu sevgiyi paylaşmak için depremzede çocukların yanına geldim." diyen Soylu, çocukların yüzü gülünce kendisinin de mutlu olduğunu vurguladı.

- "Gözlerindeki o parıltıyı görmek her şeye bedel"

Soylu, deprem gibi önemli olayların yaşandığı bölgelerde bu tür etkinliklerin önemli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Burada sadece çocukların değil, kostümümle sokaklardaki insanların da dikkatini çekmeye çalıştım. Küçük, büyük demeden herkese ulaşmaya çalışıyorum. Örümcek Adam'ı sevmeyen çocuk yoktur. O yüzden ben de depremzede çocuklara bir nebze olsun deprem anını unutturmak için buraya geldim. İnşallah bunu başarabilmişimdir. Çocuklar beni gördüklerinde çok mutlu oluyor. Dans ediyoruz, zıplıyoruz, çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Onların gözlerindeki o parıltıyı görmek her şeye bedel. Bu duyguyu onlarla paylaştığım için çok mutluyum. Onlara depremi unutturmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Üzerime koşuyorlar, sarılıyorlar."

- "Ders yapıyordum, bir baktım Örümcek Adam geldi"

Çocuklardan Rüzgar Yusuf Alay, deprem anında ailesiyle Elazığ'da olduklarını ve çok korktuğunu dile getirdi.

"Bugün okulumuza canlı bir Örümcek Adam geldi. Görünce çok mutlu olduk. Bizi eğlendirdi." ifadelerini kullanan Alay, bu etkinlik için kendisine teşekkür ettiklerini belirtti.

Elif Bera Karaaslan, etkinlikle çok mutlu olduklarını anlatarak, "Ben sürekli Örümcek Adam'ı izliyorum. Ona hayranım. Hiç canlı görmemiştim. Ona dokunduk, onunla eğlendik." şeklinde konuştu.

Yusuf Eren Çelik ise eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Ders yapıyordum, bir baktım Örümcek Adam geldi. Hep izliyordum, resimlerde görüyordum. Şimdi canlı da gördüm." dedi.
Anadolu Ajansı
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