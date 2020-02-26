Başkent'te metro ve otobüslerde unutulan eşyalar satılacak
|26 Şubat 2020 12:10
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Ankaray, metro, otobüs ve teleferikte unutulan eşyalar, EGO Genel Müdürlüğü'nce açık artırmayla satışa sunulacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan 251 eşyayı 21 Mart'ta açık artırmayla satışa sunacak.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü'nce belediyenin toplu taşıma araçları arasında yer alan otobüsler, Ankaray, metro ve teleferikte 2018'de unutulan 437 eşyanın 186'sı sahiplerine teslim edilirken, 251'i ise açık artırma usulüyle satılacak.
Unutulanlar arasında cep telefonu, dizüstü bilgisayar, POS cihazı, fincan takımı, bisiklet, gözlük, şemsiye, kitap, çanta, çocuk arabası, mangal teli, güneşlik perde ve çeşitli ev eşyaları da yer alıyor.
13 bin 728 lira unutuldu
Bu arada, 2018'de toplu taşıma araçlarında unutulan cüzdanlarda, bir miktar dövizin de yer aldığı toplam 13 bin 728 lira, EGO Genel Müdürlüğü kasasına gelir olarak kaydedildi.
Sahipleri bir yıl boyunca bulunamayan eşyaların satışından elde edilecek gelir, EGO'nun kasasına aktarılacak.
Kayıp eşyalar için düzenlenecek ihale, 21 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Hipodrom Caddesi No: 5/D Yenimahalle adresinde düzenlenecek.
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