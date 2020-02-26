Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve bunun oluşturduğu belirsizliklerin olduğunu belirterek, "Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var." dedi.

Varank, Ankara Sanayi Odası (ASO) şubat ayı Meclis Toplantısı'nda, 2019'da yenilikçi pek çok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Geçen sene katma değeri yüksek ürünlerin yerlileşmesi için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı başlattıklarını hatırlatan Varank, "Programı tasarlarken sanayideki mevcut kabiliyetlerimizi ölçtük ve nerelerde sıçrama yapabileceğimizi belirledik. Alıcı ve satıcıyı aynı anda destekleyen bir mekanizma geliştirdik." ifadesini kullandı.

Makine sektöründe çıkılan ilk çağrıya yoğun talep aldıklarını dile getiren Varank, "Makine sektörü için 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu geldi. Bu başvuruları değerlendiriyoruz. Sonuçlarını nisanda açıklayacağız. Bundan sonraki süreçte kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni çağrıları ilan edeceğiz. Bu çağrıları yakından takip ederek, programların bir parçası olmanızı istiyoruz." diye konuştu.

Varank, 2019'da yatırım teşvikleriyle KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı destekleriyle sanayicilerin ve girişimcilerin yanında olduklarının altını çizerek, bölgesel kalkınmayı desteklemek için yüzlerce projeye 1 milyar liraya yakın kaynak aktardıklarını belirti. Varank, "7 organize sanayi bölgesi ve 4 sanayi sitesini tamamladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yeni endüstri bölgesi ilan etti. Yalın üretimi ve dijital dönüşümü, uygulamalı olarak öğretmek için Ankara ve Bursa'da model fabrikalar kurduk." dedi.

Ankara'daki fabrikada yapılanlara değinen Varank, buradaki tecrübe birikiminin diğer illerde ve Katar'da kurulacak model fabrikalara da aktarılacağını anlattı.

Ar-Ge temelli inovatif faaliyetleri de desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Ar-Ge teşviklerimizi geliştirdik. Yüksek teknolojili ürünlerin reel sektör ve akademi iş birliğiyle geliştirilmesi için programlar hayata geçirdik. 264 Ar-Ge ve tasarım merkezi ile 4 yeni teknoparkın kurulmasını sağladık. Türkiye Açık Kaynak Platformunu, Yapay Zeka Enstitüsünü, Kutup Araştırmaları Enstitüsünü ve Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünü kurduk. Buralarda kıymetli işler yapan girişimcilerimiz ve büyük bir potansiyel var. Bu noktada sizler, yatırım yaparak onların işlerine ölçek kazandırabilir, ticarileştirebilir ve ihracatını gerçekleştirebilirsiniz."

Varank, finansman konusunda sanayicinin elini rahatlattıklarının altını çizerek, faiz oranlarının düşüş eğiliminde olması nedeniyle yatırım yapmanın maliyetinin azalacağını ifade etti.

Maliyetlerdeki düşüşün ticaret hacmine olumlu etkisi olacağını vurgulayan Varank, "Bankacılık sektörü dışındaki finansman imkanlarını da genişlettik. Biri bölgesel kalkınma, diğeri de teknoloji ve inovasyon alanında olmak üzere iki yeni fon kurduk. Böylece 750 milyon liralık bir kaynağı teknolojiyi, sanayiyi ve yeniliği odağına alan işletmelere aktaracağız. Bu fonlar, sizi bankalarla faiz kavgası yapmaktan kurtaracak, yatırımınıza ortak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "2020 yatırım yılı olacak"

Küresel ekonominin içinden geçtiği durumu yakından takip ettiklerinin altını çizen Varank, şunları kaydetti:

"Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler, yapısal problemlerle karşı karşıya. Gündemde koronavirüsü salgını ve bunun oluşturduğu belirsizlikler var. Çin önemli bir ekonomik oyuncu ve tedarik zincirlerinde stratejik bir pozisyonu var. Tedarikte yaşanabilecek herhangi bir darboğaz, küresel dengeleri de ciddi bir biçimde sarsma gücüne sahip. Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz."

Varank, sanayicilerin iç piyasa kadar, global piyasa dinamiklerini de takip etmesi gerektiğini vurgulayarak, 2020'yi yatırım yılı olarak gördüklerini söyledi.

Yatırım teşvik verilerinin 2020 beklentisini desteklediğini vurgulayan Varank, "Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Firmalarımızın yatırım iştahındaki artış memnuniyet verici. Hedefimiz bu artışı kalıcı hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Varank, geçen yılın üçüncü çeyreğinde başlayan ekonomik canlanmanın, son çeyrekte güçlü bir zemine oturacağını belirterek, 2020'de hem büyüme hem de istihdam açısından son 2 yılın performansını geride bırakacaklarını dile getirdi.

Bakanlık olarak üretimi destekleyici adımlarının devam edeceğini belirten Varank, "Bu sene 10 bin vatandaşımıza istihdam imkanı oluşturacak Türkiye genelindeki 7 Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) daha tamamlayacağız. OSB'lerle ilgili önemli mevzuat değişiklikleri yapacağız. Yurt dışında OSB açılmasına ilişkin uygulama yönetmeliği üzerinde çalışmalarımızı tamamladık. Sanayicimiz dış pazarları daha iyi değerlendirecek." şeklinde konuştu.

Varank, OSB'lere verecekleri desteklerden bahsederek, buralarda hem üretimi hem istihdamı artırmak için çalışacaklarını bildirdi.

TÜBİTAK programlarıyla ilgili iki yeni gelişmeyi de paylaşan Varank, şöyle devam etti:

"Tersine beyin göçünü teşvik etmek için geçen sene Uluslararası Lider Araştırmacılar Programını başlattık. Yurt içindeki bilim insanlarımıza yönelik Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz. Programa başvurular 2 Mart'ta başlayacak. Ayrıca Ufuk 2020 Programı'nda başarılı olmuş ancak bütçe kısıtı nedeniyle destek imkanı bulamamış ülkemizdeki bireysel araştırmacılar ve KOBİ'lerimize destek sağlamak için 80 milyon avroyla yeni bir program tasarladık. Bugün bu programın da çağrısını başvuruya açtık. Türkiye'nin potansiyeline ve sizlerin yapabileceklerine büyük güven duyuyoruz. Kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edecek, geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle, pek çok ülkenin takip ettiği yeniliğe imza atacağız. Türkiye yenilikçi bir dönüşümün içinde. Bu dönüşüm için herkesin bilgisine ihtiyacımız var. Milli Teknoloji Hamlesini topyekün hayata geçireceğiz. Beklentimiz, yatırıma, üretime ve istihdama çok daha güçlü asılmanız."