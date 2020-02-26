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İstanbul Adliyesi'ndeki aramalarda bulunan ve unutulan eşyalar görenleri şaşırttı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, son 1 yılda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda bulunan delici, kesici ve sakıncalı aletler ile adliyede unutulan eşyalar sergilendi- Sergide, muşta, kasap ve ekmek bıçakları, çakı, çatal, falçata, şişli tarak, şok cihazının da yer aldığı 3 bin 896 alet ile aralarında fotoğraf makinesi, gözlük, yüzük, cep telefonu, araç anahtarı, ses kayıt cihazının da bulunduğu 943 eşya yer aldı
 26 Şubat 2020 12:21
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İstanbul Adliyesi'ndeki aramalarda bulunan ve unutulan eşyalar görenleri şaşırttı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, son 1 yılda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda bulunan kesici ve delici suç aletleri ile vatandaşların adli emanette unuttuğu eşyalar sergilendi.

İstanbul Adliyesi içindeki meydanda gerçekleştirilen sergide, adliyenin giriş noktalarındaki X-ray cihazı ile tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda veya otopark girişinde arabaların içinde ele geçirilen suç aletlerinin yanı sıra vatandaşların adli emanete bıraktığı malzemeler yer aldı.

Sergide, 1005 çakı, 715 makas, 504 meyve bıçağı, 6 kasap ve ekmek bıçağı, 194 çatal, 121 falçata, 45 şişli tarak, 76 anahtar çakı, 35 muşta, 7 şok aleti, 2 şarjörün aralarında bulunduğu kesici, delici yaklaşık 3 bin 896 aletin yanı sıra fotoğraf makinesi, gözlük, yüzük, kolye, küpe, cep telefonu, araç anahtarı, diploma, kol saati, ses kayıt cihazının da bulunduğu toplam 943 malzeme bulunuyor.

Ayrıca güvenlik noktasında yakalanan 450 merminin de yer aldığı sergide, yine adliyeye girişte el konulan ve emniyete teslim edilen, kalem silah, ruhsatsız silah, tabanca, uyuşturucu madde, torpil (patlayıcı madde), kemer tokasına tırnak vasıtasıyla ana gövdeye yerleştirilen muşta gibi birçok suç eşyasının da fotoğraflarına yer verildi.

Sergiyi gezdikten sonra açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç, İstanbul Adalet Sarayı'nda yaklaşık 5 bin personelin çalıştığını, günlük avukat-vatandaş sirkülasyonunun yaklaşık 50-60 bin civarında olduğunu söyledi.

İstanbul Adliyesi'nin, Avrupa'nın en büyük adliye sarayı olduğunu vurgulayan Koç, ''En önemli davalara bakan adliyemizdir. Adalet Sarayı'na giriş çıkışlarda özel güvenlik görevlilerimizin üstün gayretiyle aramalar yapılmakta. En gelişmiş cihazlarla bu kontroller yapılmakta. Daha önce bildiğiniz üzere çok üzücü bir olay yaşanmıştı. Ondan önce de sonra da güvenlik tedbirleri en üst seviyede yürütülmektedir. 2 yıla yakın süreçte 4 bine yakın delici, kesici silah görünümlü aletler özel güvenlik görevlilerimizin çok hassas çalışmasıyla ele geçirilmiştir.'' diye konuştu.

Başsavcıvekili Zafer Koç, suç unsuru içerenlere gerekli işlemlerin yapıldığını, diğerlerine ise el konulup Makine Kimya Enstitüsüne teslim edildiğini anlatarak, "Hem suç unsuru içeren hem de içermeyen aletler bir de vatandaşların unuttuğu bir kısım eşyalar söz konusu. Paralar da söz konusu. Onlar da Hazine'ye katkıda bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlilerimize çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Gelen giden vatandaşların da hassas davranmalarını, güvenlik görevlilerine yardımcı olmalarını istiyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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