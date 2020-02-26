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Bakan Turhan'dan 5G açıklaması

"5G'yi bu yıl içinde İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı, başlatmayı düşünüyoruz"
 26 Şubat 2020 12:35
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Bakan Turhan'dan 5G açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5G'yi bu yıl içinde İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı, başlatmayı düşünüyoruz." dedi.

Turhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, 5G'ye hazırlık çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Turhan, 5G altyapı hazırlıklarının sürdüğünü söyleyerek, "5G'yi bu yıl içinde İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı, başlatmayı düşünüyoruz." dedi.

5G teknolojisine geçişle, diğer sektörlerin de internet altyapısını kullanarak daha ekonomik üretim yapması ve rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini dile getiren Turhan, 5G'nin yalnızca görüntü ve haberleşme olmadığını, nesnelerin internetine altyapı oluşturacak geniş bant internet olduğunu kaydetti.

Turhan, "Bugün 5G'ye geçtik desek Türkiye'de kullanılan, elimizdeki cihazların tamamen değişmesi anlamına gelecek. Tamamı olmasa bile yarısı, yarısı olmasa bile üçte biri. Bu önemli bir ticari bakımdan ithalat demek. Bunu dengeli şekilde yapmamız lazım." diye konuştu.

5G'nin artı ve eksilerinin iyi değerlendirilmesinin önemine değinen Turhan, "Bugün her yerde 5G var dediğimiz zaman elinizdeki telefonların hepsini değiştireceksiniz değil mi? Hemen 5G'ye uyumlu telefon alacaksınız. Bu da ithalatımızın patlaması demek. Telefonlar da çok pahalı. Vatandaşın da cebine zarar demek ama herkes de teknolojiye karşı ekmekten sudan daha fazla ilgi duyuyor. Bu da ülkemiz insanının bir gerçeği. Bunun için bu süreci tedrici şekilde yöneterek 5G teknolojisinin endüstri, sağlık, tarım ve eğitimde getireceği faydayı, götüreceği değerleri dengeleyerek yapmamız lazım. Tedrici bir geçiş süreci olacak." ifadelerini kullandı.

"Koronavirüsün görüldüğü İtalya'ya uçuşların durdurulması söz konusu mu?" sorusuna Turhan, "Yok. Sağlık Bakanlığımız konuyu devamlı takip ediyor. Onların bu süreci yönetmesine paralel olarak biz de hava trafiğini yönlendiriyoruz, belirliyoruz." karşılığını verdi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağa yönelik soru üzerine Turhan, "Bunların hepsi sağlık önlemleri, vatandaşlarımızı koronavirüsünden koruma amaçlı alınan tedbirler." dedi.
Anadolu Ajansı
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