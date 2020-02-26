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İran'da korona virüsten ölen sayısı 4 kişi daha arttı
İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.
|26 Şubat 2020 12:47
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