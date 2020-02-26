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Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü

Fransa'da yeni tip korona virüsü nedeniyle 1 Fransız'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece ülkede korona virüsten kaynaklı toplam ölü sayısı 2'ye yükseldi.
 26 Şubat 2020 13:05
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Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü

Fransa'da yeni tip korona virüsü nedeniyle 1 Fransız'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece ülkede korona virüsten kaynaklı toplam ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü, ölümlere yol açmaya devam ediyor. Fransa'da korona virüsü nedeniyle 1 kişinin daha öldüğü açıklandı. Ülkede vaka sayısının ise 17 olduğu bildirildi. Fransa'da bir üniversite hastanesinde hayatını kaybeden kişinin 60 yaşında Fransız bir adam olduğu açıklandı.Ülkedeki ilk ölen ise Şubat ayı ortasında 80 yaşında Çinli bir turistti.
İhlas Haber Ajansı
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