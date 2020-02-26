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Sözleşmeli personel ilanları, sertifika şartlarıyla adayların başvurularına sınırlandırılıyor!

Kayseri Üniversitesi tarafından ilan edilen 27 sözleşmeli personel pozisyonunun hepsinde sertifika ve katılım belgesi şartı aradı.
 26 Şubat 2020 13:17
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Sözleşmeli personel ilanları, sertifika şartlarıyla adayların başvurularına sınırlandırılıyor!

Bilindiği üzere, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan düzenleme çerçevesinde kamu idareleri sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin ilanlarına dair özel şartları kendileri belirlemektedir.

Ancak, maalesef birçok kamu kurumu başvuracak aday sayısını sınırlandırmak için sertifika, katılım belgesi vb. şartlarla ilana çıkmaktadır.

Bununla ilgili yakın tarihli bir örnekte Kayseri Üniversitesi tarafından yapılmıştır. Söz konusu üniversite tarafından 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de 21 büro personeli, 2 destek personeli, 2 Tekniker ve 2 Teknisyen olmak üzere toplam 27 sözleşmeli personel kadrosu ilan edilmiştir.

27 kadronun tamamında da; "KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA SAHİP OLMAK" şartı aranmıştır. Bu sertifika büro personeli alımlarında bir anlam ifade edebilir. Ancak, tekniker olarak çalıştırılarak personelde elektronik belge yönetim sistemi şartının aranmasının mantıklı bir açıklaması yoktur diye düşünüyoruz.

İlave olarak; 5 kadro ilanında da; "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK" şartı aranmıştır. Bilindiği gibi, "katılım belgeleri" bir günlük düzenlenen eğitimlere katılarak alınacak kadar basit düzeyde belgelerdir. Herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın ve başvuru yapanların gerçekten o konuda bilgisi ve yetkinliği olup olmadığını ölçecek tarzda da değildir. Hatta, kişiler başvuru süresi içerisinde bile bu belgeyi herhangi bir özel firmadan temin etmekte zorluk çekmeyeceklerdir.

Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, merkezi alımda kadro sayısının her geçen gün azaldığı şu dönemlerde, sözleşmeli personel ilanların KPSS puanı olan herkesin başvurusuna imkan verecek ölçüde geniş katılımlı ve rekabeti sağlayacak düzeyde olmasına kamu idarelerinin hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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