Borsa, günün ilk yarısında geriledi
|26 Şubat 2020 13:12
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 azalışla 113.898,88 puana düştü.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyerek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 465,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 5,60 ile spor oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, Suriye'deki gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 117.200 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar?
26 Şubat 2020 12:51
|Gün ortasında dolar yükselişte
26 Şubat 2020 12:20
|Gram altın 325 lira seviyelerinde
26 Şubat 2020 10:34
|Borsa, güne yatay başladı
26 Şubat 2020 10:13
|Dolar güne yükselişle başladı
26 Şubat 2020 09:43
|Düğünde en az takı maliyeti 45 bin TL
25 Şubat 2020 18:30
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
25 Şubat 2020 18:17
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
25 Şubat 2020 17:38
|Gün sonu döviz fiyatları
25 Şubat 2020 17:20
|Altın fiyatlarında sert düşüş
25 Şubat 2020 17:01