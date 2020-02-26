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İş adamları toplantısında 'darbe' imalı tartışma yaratan sözler

Prof. Dr. Arif Yavuz'un söylediği iddia edilen ifadeler tartışmalara neden oldu: 2021'de seçim ya da başka bir olay ile iktidar değişecek
 26 Şubat 2020 13:21
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İş adamları toplantısında 'darbe' imalı tartışma yaratan sözler

Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD), 21 Şubat 2020 Cuma akşamı Mega Saray'da yeni üye katılım toplantısı düzenledi. Yeni üyelerin katılım belgelerinin verildiği ve rozetlerinin takıldığı toplantıya İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Yavuz konuşmacı olarak davet edildi.

Sunum eşliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında dünya ve Türkiye ekonomisi hakkındaki düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Yavuz'un söylediği iddia edilen ifadeler tartışmalara neden oldu. Yavuz'un konuşması Silivri'deki yerel basına da yansıdı. Arif Yavuz'un konuşmasında, "seçim olmazsa, başka bir şey olur yine iktidar değişir" dediği öne sürüldü. Yine haberde Arif Yavuz'un bu sözlerine "seçim olmadan iktidar nasıl değişecek" şeklinde itiraz edildiği, Yavuz'un da "Darbe olur demedim, demem de ama ya seçim olacak ya da başka bir şey olacak şimdilik bu kadar" şeklinde karşılık verdiği ileri sürüldü.

Supersilivri haber sitesi haberinde, Arif Yavuz'un konuşmasında söylediğini iddia ettiği ifadeler şöyle:

"-2021 için erken seçim ya da başka bir olay ile iktidar değişikliği sonucunda ekonomide 1-2 yıllık zorlukların ardından 2025'e doğru ciddi toparlanmalar olacak..."

"-Türkiye ekonomisinin en az 2-3 ay daha iyiye gideceği, 2020 ilkbaharda zirve yapacağı ve daha sonra geri geri gelmeye başlayacağını düşünüyorum. Daha sonra bir dip yapacak. Bu dibin olduğu yer ya erken seçim ya da başka bir önemli olay olabilir. Ondan sonra toparlanma başlayacak 2025 ekonomi tekrar zirve yapacak. Firmalara diyoruz ki şu an 1-2 yıl çok dikkatli olun, yatırımlarınıza, borçlanmanıza dikkat edin. Doların 7 TL'yi Euro'nun da 8 TL'yi geçeceğini düşünüyoruz bir yılın içinde dolayısıyla döviz borçlanmayın. 2021'den sonra Dolar tekrar 5'lelere kadar düşmeye başlayacak 2-3 yılda. Geleceği Allah bilir ama bizim öngörümüz böyle işliyor..."
Memurlar.Net
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