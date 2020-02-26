Başkale'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler köyünde enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Emirhan Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Depremde Van'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi
|26 Şubat 2020 13:40
|Yazdır
Van'ın Başkale ilçesindeki depremde yaralanan 14 yaşındaki Emirhan Acar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesine bağlı Gelenler mahallesinde enkaz altından yaralı kurtarılan Acar, tedavi gördüğü SBÜ Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Böylece depremde ölenlerin sayısı 10'a yükselmiş oldu.
Van'daki hastanelerde 25 yaralının tedavileri devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hatay'da bir kişi 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında
26 Şubat 2020 15:43
|Ankara Valiliği 'fırtına' uyarısında bulundu
26 Şubat 2020 15:09
|Şırnak Şenoba'da koronavirüs tehlikesine karşı av yasağı
26 Şubat 2020 15:07
|Dağdan kopan kayalar okulun bahçesine düştü
25 Şubat 2020 18:25
|İzmit Belediyesi'nde sınav sonuçları açıklandı
25 Şubat 2020 18:23
|Kadın astsubaylar depremzede çocuklara umut oldu
25 Şubat 2020 18:19
|Belediyenin zabıta aracına haciz konuldu
25 Şubat 2020 16:33
|Ankara'da çevre dostu ulaşım dönemi başlıyor
25 Şubat 2020 16:07
|KİPTAŞ, 54 dükkanı açık artırmayla satacak
25 Şubat 2020 15:45
|Depremde kolonları çatlayan belediye binası boşaltılıyor
25 Şubat 2020 15:18