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Diyanet'ten 'şiddet mağdurları yanlış yönlendiriliyor' iddialarına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Dini Rehberlik Büroları'nda şiddet mağdurlarının yanlış yönlendirildiğine dair bazı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
 26 Şubat 2020 13:44
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Diyanet'ten 'şiddet mağdurları yanlış yönlendiriliyor' iddialarına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Dini Rehberlik Büroları'nda şiddet mağdurlarının yanlış yönlendirildiğine dair bazı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Dün bazı medya organlarında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Aile ve Dini Rehberlik Büroları'nda şiddet mağdurlarına yanlış yönlendirme ve telkinlerde bulunulduğu yönünde gerçeği yansıtmayan haberler yer almıştır. Başkanlığımız, kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu, hukuki, dini ve ahlaki bakımdan hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini, şiddetle mücadelenin vazgeçilemez bir sorumluluk olduğunu her fırsatta dile getirmektedir. Ayrıca kadının hakları ve saygınlığı konusunda toplumumuzun bilinçlendirilmesi için kesintisiz bir şekilde faaliyet yürütmektedir. Projeler, seminerler, konferanslar, televizyon programları, sohbetler, vaazlar ve hutbelerle ülkemizin dört köşesinde kadına yönelik şiddeti sona erdirmek; adalet, sevgi ve saygı eksenli bir anlayışı güçlendirmek için çalışmaktadır. Başkanlığımız 2011 yılından bugüne 'Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' projesi kapsamında erkek ve kadın toplam 100 bin 80 personeline eğitim vermiştir. Kurumumuzun faaliyet alanı dikkate alındığında bu eğitimin ne denli büyük çapta olduğu anlaşılacaktır. Diğer yandan il ve ilçe müftülüklerimize bağlı olarak görev yapan 407 adet Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nda 3 bin 267 personelimiz aile sorunlarının başında gelen şiddet konusunda farkındalık çalışmaları yürütmekte, kendilerine başvuran vatandaşlarımıza dini danışmanlık ve rehberlik yapmaktadır. Bu görevlilerimizin tamamı kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda alan uzmanlarından özel hizmet içi eğitimler almıştır. Dolayısıyla şiddeti mazur görmek, şiddet vakasını geçiştirmek, konuyu ibadet ya da sabır telkiniyle bastırmak kesinlikle kabul edebileceğimiz bir tutum değildir. Şiddet mağdurunun başvurusu karşısında sunduğumuz hizmet, ivedilikle ve profesyonel bir biçimde çözüm üretmek, konunun hukuki, psikolojik ve güvenlik boyutlarını ilgili kurumlara yönlendirmektir. Başkanlığımız bütün birimleriyle her türlü şiddetle mücadele etmeye, kadının onuru, hakları ve dokunulmazlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmeye ve merhamet toplumunun inşası için hizmet üretmeye kararlılıkla devam edecektir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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