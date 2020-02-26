Canan Karatay koronavirüse karşı 'mutlaka için' dedi tüketim patladı

İlk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve daha sonra binlerce kişinin ölümüne neden olan coronavirüse karşı dünya genelinde önlemler alınıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Coronavirüsüten korunmak için mutlaka kelle paça için" açıklamasının ardından kelle paça tüketiminde artış yaşandı.

"Gribe, virüslere karşı direnç sağlıyor"

Kelle paçanın hastalıklara karşı tüketilmesi gerektiğini ifade eden lokantacı Hikmet Bektaş, "Paça, kuzu kellesini haşlayıp, on saat kaynattıktan sonra yapılıyor. Bütün hastalıklara gribe, virüslere karşı direnç sağlıyor. Biz kelle paçayı acılı ve sarımsaklı şekilde yapıyoruz.

"Talep artmış durumda"

Şehir dışından, çevre illerden gelerek paça yiyorlar. Coronavirüse karşı paça tercih ediliyor. Canan Karatay hocamız da söyledi. Biz de onun bu açıklamasına katılıyoruz. Açıklamanın ardından talep artmış durumda" diye konuştu.

"Kişisel hijyene dikkat edilmeli"

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Serdar Karakuşak ise koronavirüse karşı hijyen ve beslenmeye çok dikkat edilmesini gerektiğini ifade etti. Virüsün hızla yayıldığını ve Türkiye'ye de gelebileceğini belirten Karakuşak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enfeksiyon ve temasla bulaşıyor"

"Bu durumda yapılacak en önemli şey kişisel hijyene dikkat etmektir. Sürekli olarak elleri yıkamak ve toplu taşıma alanlarında maske takmak önlem olarak yapılabilir. Çünkü hastalık havada asılı enfeksiyon ve temasla bulaşıyor.

Neler tüketmeli?

O nedenle ellerimizin sürekli temiz olması gerekiyor. En çok uykumuza dikkat ederek bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Bunların yanı sıra o mevsimin gerektirdiği meyveler ve hepimizin bildiği soğan, sarımsak, lahana ve brokoli gibi gıdalar tüketilebilir.