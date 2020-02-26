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Nusret, helikopter üzerinden New York'u tuzladı

Sosyal medyada yarattığı 'salt bae' akımı ile milyonlarca takipçi kazanan ünlü işletmeci Nusret, New York'ta sınırları zorladı.
 26 Şubat 2020 14:06
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Nusret, helikopter üzerinden New York'u tuzladı

Amerika'da New York ve Miami'de restoranları bulunan Nusret, helikopter üzerinden New York'a tuz dökerek yine sürpriz bir harekete imza attı.

Ünlü şarkıcı Alicia Keys'in New York şarkısı eşliğinde meşhur tuzlama hareketini bu kez şehrin üzerinde helikopterde gerçekleştiren Nusret'in paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.

Instagram'da 25,8 milyon takipçisi bulunan Nusret'in videosu kısa sürede yaklaşık 2 milyon izlendi.
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