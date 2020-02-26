Nusret, helikopter üzerinden New York'u tuzladı

GÖREVE İADE EDİLEN MEMURA YÜKSEK VERGİ ŞOKU 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra yaklaşık 132 bin kişi kamudan ihraç edildi. Mahkemede yargılandıktan sonra suçsuz bulunanlar OHAL Komisyonu kararıyla göreve tekrar dönüyor ve boşta geçen dönemdeki maaşları topluca ödeniyor. Ancak, toplu ödenen maaşların vergisi, ödemenin yapıldığı yılın kazancı olarak kabul ediliyor. Normalde ilgili yıllarda ödenseydi sadece yüzde 15 vergiye tabi olacak maaşlar, toplu ödemeden dolayı yüzde 27'ye varan oranlarda vergilendiriliyor. O yıl aldıkları normal maaşlara da yüksek vergi uygulanıyor.