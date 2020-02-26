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Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı iddia edilirken, koltuğa aday olarak gösterilen Erol Bulut, yaptığı açıklamada, "Yazılan ve çizilenlere kulak asmıyorum. Önemli olan Alanyaspor'da neler başarabileceğim" dedi.
 26 Şubat 2020 14:29
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Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında cuma günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular antrenmana taktik çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren idman, çift kale maç ile sona erdi.

"ÖNEMLİ OLAN ALANYASPOR'DA NELER BAŞARABİLECEĞİM"

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasının ardından hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuşmayacağını belirten Bulut, "Hali hazırda Alanyaspor'un teknik direktörüyüm. O yüzden ben buradaki işime konsantre oluyorum. Yazılan ve çizilenlere kulak asmıyorum. Önemli olan Alanyaspor'da neler başarabileceğim" dedi.

"İYİ OYNADIĞIMIZ MAÇLARI MAALESEF KAYBETTİK"

Beşiktaş maçı hazırlıklarına da değinen Bulut, en iyi şekilde çalışmalarının devam ettiği aktardı. Bulut, "Sadece futbolcularıma bugünü aktarmaya çalışıyorum. Son 3 maçımızda 1 puan almış olsak da, hem kupa hem lig maçlarında zor bir yarıştan çıktık. İyi oynadığımız maçları maalesef kaybettik. Sivasspor ve Gençlerbirliği maçı olsun 2 maçı alacak kapasiteye sahip bir takımız ama etkili gol pozisyonlarına girdik maalesef değerlendiremedik. İnşallah bu hafta itibariyle yeni bir çıkışa girmek istiyoruz. Bunu Beşiktaş karşısında alacağımız galibiyetle inşallah başlangıcını yaparız" diye konuştu.

"İSTATİSTİKLER SİZİN LEHİNİZE OLSA DA ÖNEMLİ OLAN GOL ATMAK"

Bir gazetecinin 'Alanyaspor'un performansında düşüş mü var?' sorusunu yanıtlayan Bulut şunları söyledi: "Takımın şu an ki olan performansına düşüş demeyelim. Biliyorsunuz ilk yarıda da bir dönem bu şekilde devam etti. Konsantrasyon eksikliği diyebiliriz. Çünkü takım gerçekten iyi oynuyor. İstatistiklere de baktığımızda üstün taraf biz olduk ama bu durum size 3 puanı getirmiyor. Ne kadar istatistikler sizin lehinize olsa da önemli olan gol atmak. Gol atamadığınız zaman maç kazanamıyorsunuz. Haliyle de puan alamıyorsunuz. Konsantrasyon eksikliği oldu onu bu hafta inşallah yapmayız ve istediğimiz 3 puanı alıp galibiyetle devam ederiz" cevabını verdi.

"HİÇBİR BAHANENİN ARKASINA SAKLANMIYORUM"

Sakat futbolcular hakkında da bulunan yapan Bulut, "Şu an ufak tefek sakatlıklarımız var. Campos, Salih, Ceyhun'un bir sakatlığı vardı ve Siopis aramızda yoktu. Orta sahada son 3 haftada hep değişken oynamak zorunda kaldık. Yine söylüyorum ben hiçbir bahanenin arkasına saklanmıyorum. Elimde 25 futbolcu var. Bunun 3'ü kaleci. Elimizdeki futbolcularla sezon sonuna kadar bu savaşın içinde olmak istiyoruz. İnşallah bunu istediğimiz şekilde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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