Emniyetten, darbecilere 34 milyon liralık tazminat davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında oluşan maddi zararın karşılanması için Emniyet Genel Müdürlüğünce, elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 661 davalı hakkında açtığı 34 milyon 559 bin 647 liralık tazminat davasına başlandı.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, darbe girişimi davalarında hüküm giyenlerin yanı sıra yargılamalarına devam edilen davalılar ile davacı ve taraf avukatları katıldı.

Ön inceleme aşamasının görüldüğü duruşmada, tarafların talep ve itirazı alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün avukatları, dava dilekçesindeki beyan ve taleplerini tekrarladıklarını, 15 Temmuz akşamı oluşan maddi zararın karşılanması için davalılardan 34 milyon 559 bin liralık tazminatın tahsil edilmesini talep etti.

Davalı avukatlarından Hande Berktin, tazminat davası kapsamında çok sayıda müvekkilinin davalı olarak yer aldığını ancak bu kişiler hakkındaki ceza davalarının devam ettiğini, bu hususun bekletici sebep yapılması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca müvekkillerinin OYAK birikimlerinin yanı sıra banka hesapları ile taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına haciz konulduğunu aktaran Berktin, "Davalılar açısında taşkın haciz yapılmıştır. Gerçek miktarlar hesaplanarak taşkın haciz kısmının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Yaklaşık 35 milyon liralık tazminat talep ediliyor. Davalı başına ortalama 54 bin lira düşüyor ancak birçok müvekkilimizin el konulan mal varlığı bu miktarın çok üstündedir. Bu nedenle haczin kaldırılması istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avukat Şeyma Erkan de müvekkillerinin maddi zarara neden olacak bir eylemlerinin bulunmadığı ceza dosyalarıyla sabit olduğunu savunarak, "Bu nedenle müvekkillerimin bu dava açışında davalı vasfı bulunmamaktadır. Husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesini talep ederiz." dedi.

Diğer davalı avukatları da müvekkilleri hakkındaki ceza davalarının devam ettiğini, bu nedenle davanın reddedilerek, ihtiyati hacizlerin kaldırılmasını istedi.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.