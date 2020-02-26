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Sağlık Bakanı, virüse karşı alınması gereken 6 tedbiri açıkladı

Bakan Koca, virüsün yayılmaması için devlet olarak tüm tedbirlerin alındığını, vatandaşların da kişisel hijyenlerine önem vermesi gerektiğini söyledi.
 26 Şubat 2020 14:45
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Sağlık Bakanı, virüse karşı alınması gereken 6 tedbiri açıkladı

Bakan Koca, virüsün yayılmaması için devlet olarak tüm tedbirlerin alındığını, vatandaşların da kişisel hijyenlerine önem vermesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Devlet tarafından koronavirüs ile ilgili ciddi tedbirlerin alındığını vurgulayan Bakan Koca, Ankara'ya inen uçaktan, İran'daki son vakalara, kurulacak hastanelerden alınacak kişisel tedbirlere kadar birçok konu hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için uyarılar

"TEDBİRLERİNİZİ ALIN"

Bakan Koca, koronavirüsle mücadele için kişisel hijyenin önemli olduğunu vurguladı.

Koca, alınacak tedbirleri şu şekilde sıraladı:

1- Kişisel hijyen ve el yıkaması çok önemli. Normal sabunla 20 saniye yıkama yeterli.

2- Tek kullanımlık mendiller kullanın.

3- Bu dönemde 1 metreden yakın mesafeye girmeyin.

4- Gripli olanlar mutlaka maske kullanmalı. Herkesin maske kullanmasına gerek yok.

5- Kalabalık, yoğun ortamlara mümkün mertebe girmeyin.

6- Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın.
Anadolu Ajansı
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