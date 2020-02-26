Erdoğan: Kayıtlar ortaya döküldüğünde çok farklı hava esecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerle sohbet etti.

15 Temmuz darbe girişiminin sivil ayağı tartışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın kendisini FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıt, darbe girişiminin sivil ayağıyla ilgili tartışmaları farklı bir noktaya taşıdı.

Gazeteciler, Erdoğan'a Bahçeli'nin "Yurtta sulh konseyinin asker ayağı yargılanıyor, sivil ayağı ortaya çıkarılsın" açıklamasını ve Kılıçdaroğlu'nun "Devletin elinde HTS kayıtları var, açıklasınlar" şeklindeki sözlerini hatırlattı. Erdoğan bu soruya şu bomba yanıtı verdi:

"Açıklandığı anda zaten artık kel görünecektir"

"Bu konularla alakalı HTS kayıtlarının zamanlamaları çok önemli. Konseyin şu anda içinde olup dedikoduları yapılanlarla alakalı zannediyorum bu kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye'de çok daha farklı bir hava eser ve esecektir. Bunun için bizim de biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu adımlar da atılacaktır. Böyle şu anda bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt limandır zannedilmesin. Açıklandığı anda zaten artık kel görünecektir."