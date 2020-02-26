Şırnak Şenoba'da koronavirüs tehlikesine karşı av yasağı
|26 Şubat 2020 15:07
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Şırnak'ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla kanatlı hayvan avlanması yasaklandı.
Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, mahalle muhtarları ve ihtiyar heyeti ile yaptığı toplantıda Kovid-19 tehlikesi nedeniyle önlem alınmasını kararlaştırdı.
Irak, İran ve Suriye ülkelerinden göç eden kanatlı hayvanların ilçe üzerinden geçtiği belirtilen kararda, şöyle denildi:
"İlkbahar mevsiminde kanatlı hayvanlar bölgemize göç etmektedir. Bu hayvanlar sınırımıza komşu Irak, İran ve Suriye'den gelen hayvanlardır. Bu göç eden hayvanların bulaşıcı hastalık taşıma riski ve şüphesi olduğundan beldemiz mücavir sınırları içerisinde vatandaşlarının avlanmaları kesinlikle yasaklanmıştır. Belde sakinlerinin kendi çocuklarına ve çevresine sahip çıkmaları ve dikkatli olmaları önemle rica olunur."
İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:
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