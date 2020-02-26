Ankara Valiliği 'fırtına' uyarısında bulundu
Ankara Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi
|26 Şubat 2020 15:09
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Ankara Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan başlayacak kuvvetli rüzgarın (lodos), etkisini artırarak kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, 28 Şubat Cuma sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınanın meydana getireceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
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