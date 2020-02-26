TRT canlı yayında talihsiz kaza! Poşet yüzüne yapıştı
TRT Muhabiri Mustafa Birdir, TRT Avaz kanalında yayınlanan programa canlı olarak bağlandığı sırada kaza yaşadı
|26 Şubat 2020 15:10
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Birdir'in haber anonsu sırasında canlı yayında yüzüne poşet yapıştı.
TRT Muhabiri Mustafa Birdir, canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı.
TRT Avaz kanalında yayınlanan Avrasya Gündemi programına canlı olarak bağlanan Mustafa Birdir, Doğubeyazıt'taki Koronavirüs tedbirlerini anlattığı sırada yüzüne poşet yapıştı. İşte o anlar...
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