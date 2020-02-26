Yurt dışına kısa süreli din görevlisi gönderme sonuçları açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurt dışına kısa süreli din görevlisi gönderme sınav sonuçlarını açıkladı
|26 Şubat 2020 15:22
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurt dışına kısa süreli din görevlisi gönderme sınav sonuçlarını açıkladı.
2020 YILI YURTDIŞI KISA SÜRELİ DİN GÖREVLİSİ SONUÇLARI
03/02/2020-14/02/2020 tarihleri arasında Başkanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Yapılan Yurtdışı Kısa Süreli Din Görevlisi Sınavı Sonuçlarını Adaylar;
https://dibbys.diyanet.gov.tr/
adresinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra aşağıdaki menü işlemlerini takip ederek öğrenebilirler.
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