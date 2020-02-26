1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurt dışına kısa süreli din görevlisi gönderme sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurt dışına kısa süreli din görevlisi gönderme sınav sonuçlarını açıkladı
 26 Şubat 2020 15:22
Yazdır
Yurt dışına kısa süreli din görevlisi gönderme sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurt dışına kısa süreli din görevlisi gönderme sınav sonuçlarını açıkladı.

2020 YILI YURTDIŞI KISA SÜRELİ DİN GÖREVLİSİ SONUÇLARI

03/02/2020-14/02/2020 tarihleri arasında Başkanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Yapılan Yurtdışı Kısa Süreli Din Görevlisi Sınavı Sonuçlarını Adaylar;

https://dibbys.diyanet.gov.tr/

adresinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra aşağıdaki menü işlemlerini takip ederek öğrenebilirler.

Sınav

Sınav İşlemlerim

İşlemler

Sınav Sonucu
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Celal Bayar Üniversitesi 'koronavirüs' iddialarını yalanladı
26 Şubat 2020 14:22		 Diyanet'ten 'şiddet mağdurları yanlış yönlendiriliyor' iddialarına yalanlama
26 Şubat 2020 13:44
Başkent'te metro ve otobüslerde unutulan eşyalar satılacak
26 Şubat 2020 12:10		 Umre ve hac organizasyonlarında koronavirüs ile ilgili önlemler alındı
26 Şubat 2020 11:46
Elazığ'da depremzedelere kira yardımı ödemeleri başladı
26 Şubat 2020 10:48		 Yurt dışına eğitimci gönderme sınavında soru ve cevaplar yayımlandı
26 Şubat 2020 10:24
Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında 'virüs' temizliği
26 Şubat 2020 09:08		 'Bürokrasinin azaltılmasında aksaklık olmasın'
26 Şubat 2020 08:28
Pekin Büyükelçiliği çalışanları kenetlendi
26 Şubat 2020 08:10		 Seri Muhakeme'de 'jet' yargılamalar
26 Şubat 2020 07:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:17 - Korona virüsü öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira16:08 - Kerkük'te koronavirüs karantinası15:56 - Osmaniye'de 3 uzman çavuş kazada yaralandı15:48 - Bakan Soylu'dan elektronik kelepçe çağrısı15:43 - Hatay'da bir kişi 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında15:37 - Ankara BB'den, Melih Gökçek hakkında FETÖ'den suç duyurusu15:35 - MEB'den, sözleşmeli öğretmenlerin sağlık özrü mazeretlerine yönelik açıklama15:30 - Öğretmenlere, okuma yazma kurslarında ve destek eğitim odasında haftada kaç saate kadar görev verilebilir?15:28 - Çorbalar öğretmenden, spor malzemeleri Bakanlıktan15:25 - İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
15:22 - Yurt dışına kısa süreli din görevlisi gönderme sonuçları açıklandı15:21 - MB: Koronavirüsün ekonomiye etkileri yakından takip ediliyor15:17 - 'Dijital teknolojiler' alanında ilk meslek yüksekokulu kuruluyor15:10 - TRT canlı yayında talihsiz kaza! Poşet yüzüne yapıştı15:09 - Ankara Valiliği 'fırtına' uyarısında bulundu15:07 - Şırnak Şenoba'da koronavirüs tehlikesine karşı av yasağı14:59 - Bahçe duvarı heyelandan zarar gören okulda eğitime ara14:56 - Erdoğan: Kayıtlar ortaya döküldüğünde çok farklı hava esecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı, virüse karşı alınması gereken 6 tedbiri açıkladı
Erdoğan'dan emekli ikramiyeleri kesilecek iddiasına açıklama
Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku
Kombiyi açmayan alt komşu hakkında dava açılabilir mi?
İBB'de 17 yıllık çalışanın milyonluk vurgunu
Yazıcıoğlu suikastında FETÖ itirafı
Kılıçdaroğlu'na ilk rakip ortaya çıktı
28 Şubat'ta tankları yürüten komutan öldü
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?
Erdoğan: Gözlem kulelerini kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kürk mantolu madonna 1
Dünyanın en uzun bisiklet yolu 2
beklenmeyeni yapmak 3
Mert çetin 2
Yürüyen Merdivende yürümek 4
covid 19 1
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
patates hesap 1
online kurs 1
sondan 3.olmak 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 175 Uzman Erbaş alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Ebsan 1 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Çorum Mecizotu Beleidyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam