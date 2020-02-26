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Çorbalar öğretmenden, spor malzemeleri Bakanlıktan

Amasya'da öğretmenlerinin her gün çorba pişirdiği öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı da spor malzemesi ve kırtasiye desteğinde bulundu
 26 Şubat 2020 15:28
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Çorbalar öğretmenden, spor malzemeleri Bakanlıktan

Amasya'da bir köyde öğrencilerine her sabah çorba pişiren öğretmen Hilal Erbaş'ın okuluna, Gençlik ve Spor Bakanlığından destek geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Kale Çavuşhan İlkokulunu ziyaret ederek Hilal öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere basketbol topu, voleybol topu, satranç takımı, badminton raketleri ve filesi ile kırtasiye malzemeleri hediye eden Davulcu, öğrencilerle sohbet edip okul bahçesinde badminton oynadı.

Davulcu, sosyal medyada yayılan görüntüleri gördükten sonra Hilal öğretmeni arayıp spor malzemesi ve çocuklara kırtasiye yardımında bulunacaklarına dair söz verdiğini söyledi.

Kendisinin de bir köy okulunda yetiştiğini belirten Davulcu, şunları dile getirdi:

"2019 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük yılı. Bu anlamda Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da selamlarını getirdim Hilal öğretmenimize ve çocuklarımıza. Hem de iyi şeylerin artması güzel şeylerin desteklenmesi gerekiyor. Gönlünden kopmuş içinden gelmiş çocuklara çorba yapıyor her sabah. Çorbalar öğretmenimizden spor malzemeleri bizden. Bugün sözümüzü tutmuş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Hepsi birbirinden güzel çocuklarımız. Onları biraz mutlu edebildiysek, zihinlerinde, kalplerinde, ruhlarında biraz iz bırakabildiysek ne mutlu bize."

Öğretmen Hilal Erbaş da ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Yaptığımız etkinlik sosyal medya aracılığıyla duyulduktan sonra çok güzel geri dönüşleri oldu. Bize destek olmak isteyen yardımseverler duyarsız kalmadı. Çocuklarımla çok mutluyuz. İnsanlara örnek olabildiysek ne mutlu bize. Ailelere tavsiyem çocuklarını kahvaltı yapmadan okula göndermesinler." diye konuştu.

Ziyarete, Amasya Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç da katıldı.

Anadolu Ajansı
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