Bakanlık, kamu filo yönetim sistemini kuruyor!

Hatırlanacağı üzere, 25 Eylül 2019 tarihli "Yenilenen Bümko Kamuda Taşıt İsrafına Çare Bulacak Mı?" başlıklı haberimizde; Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yeniden kurulan Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne; "Cumhurbaşkanı onayına sunmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında dahil idarelerin taşıt edinimi, kullanımı ve tasfiyesine ilişkin politikaları oluşturmak; uygulamanın yönlendirilmesi hususunda standartlar tespit etmek, KAMU İDARELERİ İÇİN ORTAK TAŞIT HAVUZU VE YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK ve gerekli tedbirleri almak ve bu amaçla uygulamayı izlemek" görevi verildiğini, ülkenin geçtiği ekonomik krizin etkileriyle maalesef etkilerini yeni yeni hissettiğimiz yabancı menşei araç alımı veya kiralanması hususu tasarruf tedbirlerinin ilk başladığı yer olduğu, bu amaçla geçtiğimiz yıl başlatılan envanter çalışmaları sonucunda kamu idareleri için ortak taşıt havuzu ve yönetim sistemi oluşturulması görevinin yeni kurulan Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğün uhdesine verilmesinin son derece önemli olduğu, özellikle yeni kurulan kurumlarda araç alımı veya kiralanması hususunda tasarruf tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalardan dolayı kamu hizmetlerinde aksaklıklar yaşanırken, başka kamu kurumlarında ise bazı taşıtlar atıl kapasite durumunda yenilenen BÜMKO tarafından kamu kurumları için kurulacak " ORTAK TAŞIT HAVUZU VE YÖNETİM SİSTEMİ" ile mevcut taşıtlar kamu kurumlarına dengeli bir şekilde dağıtılabilirse kamuda tasarrufa geçiş için büyük bir adım olacağını gündeme taşımıştık.

Aradan geçen süreç sonrasında; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu idarelerine gönderilen yazıda söz konusu mevzuat değişiklikleri neticesinde; "KAMU FİLO YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ"nin kurulduğu, teknolojik gelişmeler, özel sektör ve ülke deneyimlerini de göz önüne alarak kamu taşıt yönetiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla edinim, kullanım ve tasfiye süreçlerini kapsayan bir uygulama modelinin tasarlanması, öncelikle pilot seçilen idarelerde denenmesi ve daha sonra kamu idarelerine yaygınlaştırılmasının amaçlandığı, envanter çalışmaları kapsamında 9 Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında taşıtların kayıt altına alınmasına ilişkin işlemlerin tamamlandığı ve diğer bakanlıklarda da sürecin devam ettiği ifade edilmiştir.

Ayrıca, Bakanlık tarafından projenin ilk fazı olarak taşıt envanterinin kayıt altına alınması için kamu idareleri nezdinde bu sürecin Mart-2020 itibarıyla tamamlanması planladığı belirtilmiştir.

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